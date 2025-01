Képeken a Golden Globe-díjátadó legvonzóbb, szexi színésznői

Helyi idő szerint vasárnap este megtartották a 82. Golden Globe-díjátadót Los Angelesben. A legtöbb jelölést az Emilia Pérez című alkotás zsebelte be, összesen tíz kategóriában volt esélyes, azonban A Shógun is az idei év nagy nyertesének bizonyult. Colin Farrell a Pingvin című sorozatban nyújtott alakításáért is átvehette a szobrocskát, valamint Demi Moore is elnyerte a Legjobb színésznő - vígjáték vagy musical kategória díját. Nézzen képeket a csillogó, látványos eseményről!