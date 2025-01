Hallani sem akart a Megasztárról Gudics Máté felesége

A Megasztár hetedik évadát megnyerő Gudics Máté a Covid előtt tíz évig egy éttermet üzemeltetett a feleségével, gyakorlatilag éjjel-nappal együtt voltak, mellette pedig van egy hét- és egy kétéves kislányuk is – az énekest így a felesége alig akarta elengedni a műsorba, félt, hogy sokat lesz távol a családtól.

Gudics Máté nyerte a Megasztár hetedik évadát

"Tavaly jelentkeztem a Mutasd a hangod! című műsorba, ahol rengeteg biztatást kaptam. Ez pedig lendület adott, és amikor hallottam, újraindul a Megasztár, úgy voltam vele, most vagy soha. 34 évesen talán ez volt az utolsó esélyem, hogy befutott énekes legyek. Viszont

a feleségem vegyes érzésekkel fogadta mindezt, egyrészt támogatott, ugyanakkor volt benne egy jó adag félsz is, mert tudta, teljesen felfordul az életünk, és hosszú ideig távol leszek majd tőlük.

Aztán szerencsére megannyi beszélgetés után beadta a derekát, és áldását adta a jelentkezésre, hiszen biztosítottam afelől: az egységünket nem bonthatja meg a verseny" – magyarázta Gudics Máté a Story magazinnak.

Az énekes egyébként úgy tervezi, hogy a feleségével utazik majd Los Angelesbe a nyereménye részét képező stúdiófelvételre, miközben a pénznyeremény jó részét is a karrierje építésébe szeretné fektetni.

Gudics Máté gondolatban már korábban elköltötte a nyereményt

Gudics Máté már a Megasztár megnyerése előtt beszélt arról, hogy mire költené a 40 millió forintos főnyereményt: "Először is a meglévő hiteleimet fizetném ki. Aztán pedig a pályám beindítására fordítanám a fennmaradó összeget… De a családomra is gondolok. Elég sokat vagyok most távol tőlük, nagyon szeretnék már a lányaimmal és a feleségemmel egy kicsit hosszabb időt együtt tölteni. Elmennénk nyaralni, mondjuk Tenerifére…" – nyilatkozta december elején.

Az énekes korábban rossz szokásáról, függőségéről is beszélt, hiába próbálkozott ugyanis többször, egyelőre képtelen volt leszokni a dohányzásról. "Általában nem vigyázok a hangomra, sőt inkább rombolom. Sajnos elég sokat dohányzom. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap, de ahhoz képest biztosan sokat, hogy egyáltalán nem kellene. Nyilván nem csak a hangom védelmében nem szerencsés ez a káros szenvedély. Volt már rá példa, hogy elindultam a teljes leszokás útján, de egyelőre nem sikerült végérvényesen letennem a cigit. Biztos vagyok benne, hogy egy napon majd leteszem, de az a helyzet, hogy ha hosszabb szünetet tartok, egy-két hét után valahogy elmegy a hangképzésem" – mondta korábban.