Négy gyerekével együtt fotózták G.w.M-et - kép

G.w.M és az egykori szépségkirálynő még 2022 elején vallották be, hogy egymásba szerettek, azonban a dolgokat bonyolította, hogy mindketten párkapcsolatban éltek. Kulcsár Edina hamarosan el is vált Szabó András Csutitól, akitől már volt két gyereke, Varga Márk, azaz G.w.M is elhagyta gyerekei anyját, Nagy Melanie-t, akivel sokáig nagyon rossz volt a viszonya a történtek után. Azóta már Kulcsárnak és a rappernek is született két közös gyereke, így összesen hat kiskorú gyereke van a házaspárnak.

A rapper csak ritkán mutatja meg nagyobb gyerekeit, valószínűleg édesanyjuk kérésére, most azonban kivételt tett, és mind a négy gyerekével közös fotót mutatott a közösségi oldalán. G.w.M valószínűleg megelégelte a vele kapcsolatos találgatásokat, és azt is megelőzte ezzel, hogy újra kitalálják, hogy hanyagolja két idősebb gyerekét. A fotó alapján úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben van az apa és gyerekei között.

G.w.M-ről folyamatosan terjednek pletykák, főleg arról, hogy botrányt okozott vagy valamilyen kudarc érte. Legutóbb azt beszélték, hogy megromlott a házassága Kulcsár Edinával, hiszen ritkán mutatkoznak együtt, de arról is beszéltek, hogy elvették a rapper jogosítványát, ezért jár sofőrrel.

15 éves korom óta van sofőröm, aminek nagyon egyszerű oka van. Mikor fellépésekre megyek, általában dolgozom, dalszövegeket írok, hasznosan töltöm az időmet.

De megnyugtatok mindenkit, ettől függetlenül megvan a jogosítványom is, sőt, nemrég újítottam meg. Azt meg szerintem sokan tudják, hogy imádom az autókat, úgyhogy tragédiaként élném meg, ha nem vezethetném őket" - tisztázta a rapper nemrég.