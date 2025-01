Milliós értékű gyűrűvel kérte meg Mikes Anna kezét Krausz Gábor

Már több mint egy éve talált egymásra a sztárpár a Dancing with the Stars színfalai mögött, azóta is dúl a szerelem kettejük között, és mint írtuk, a lánykérés is megvolt.

"Hol volt, hol nem volt…. A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek a közös jövőjük parkettjére. Most már örökre – kéz a kézben" - olvasható a bejegyzésükben, a képeken pedig a gyűrűt is megmutatták. Horváth László ékszer-specialista szerint ez egy klasszikus british eljegyzési gyűrű - erről a Blikknek mesélt.

Diana és Katalin hercegnének is nagyon hasonlóval kérték meg a kezét. Gyűrű közepében kék zafírkő látható, amit valószínűleg 18 karátos fehérarany fut körbe, ebbe fehér kerek briliáns csiszolt gyémántok találhatók, akárcsak a szárában. Hozzávetőlegesen egy ilyen ékszer egy- vagy akár több millió forintot is érhet, ez függ a zafír minőségétől és a gyémántok mennyiségétől is

– fejtette ki a HL cég ékszerspecialistája.