Hihetetlen! El akarták rabolni Harry herceget

Harry herceg korábban arról mesélt, hogy eltökélt szándéka volt, hogy saját állandó otthont találjon az Egyesült Királyságban, részben ezért is folytat jogi lépéseket, hogy a brit adófizetők fizessék a biztonságát. Azonban egyre jobban aggódik a családjáért, és ezét van az, hogy mindig együl látogat Angliába. Többen is megfenyegették, hogy megkéselik vagy savval öntik le őket. A herceg korábban a királyi család többi tagjához hasonlóan közfinanszírozott biztonsági védelemben részesült, de amikor 2020 márciusában ő és felesége, Meghan Markle lemondtak királyi kötelezettségeikről és az Egyesült Államokba költöztek, ez a védelem megszűnt.

Harry herceg élete veszélyben volt

Nemrég újabb, félelmetes dolog derült ki III. Károly király legkisebb fiáról, ugyanis az akkor 20 éves herceget majdnem elrabolták Argentínában. Harry herceg azért utazott Argentínába, hogy a folyamatban lévő tanulmányait folytassa, azonban olyan dolog történt vele, amire még a legmerészebb álmaiban sem számított.

Az emberrablási kísérletre még egy helyi alvilági ember számolt be az argentin kormánynak, így a Biztonsági Minisztérium egy 15 fős, felfegyverzett osztagot küldtek oda, ahol lövések dördültek el.

A kormány ezt követően elrendelte, hogy fokozzák a biztonságot a lobosi pólófarmon, ahol Harry herceg is tartózkodott, majd a Metropolitan Rendőrség tanácsot kért az emberrablás lehetséges kockázatairól. Harry herceg számára azonban nem állt rendelkezésre RAF repülőgép, azaz az angol királyi légierő repülőgépe, ezért egyedi, polgári repülőgépek bérlésének a kezdeményezését adta ki a helyi kormány. Igaz, hogy ezek költséget vontak maguk után és főbb biztonsági kérdéseket is feltett, azonban ezt találták a legbiztonságosabb módnak - számolt be róla a Daily Mail.