Harry herceg felesége nélkül tér vissza az Egyesült Királyságba

Harry herceg korábban arról mesélt, hogy eltökélt szándéka volt, hogy saját állandó otthont találjon az Egyesült Királyságban, részben ezért is folytat jogi lépéseket, hogy a brit adófizetők fizessék a biztonságát. Azonban egyre jobban aggódik a családjáért, és ezét van az, hogy mindig együl látogat Angliába. Többen is megfenyegették, hogy megkéselik vagy savval öntik le őket. A herceg korábban a királyi család többi tagjához hasonlóan közfinanszírozott biztonsági védelemben részesült, de amikor 2020 márciusában ő és felesége, Meghan Markle lemondtak királyi kötelezettségeikről és az Egyesült Államokba költöztek, ez a védelem megszűnt.

Meghan Markle és Harry herceg

Fotó: Meghan Markle/Instagram

Februárban kezdődik Harry herceg pere

III. Károly király örülhet, ugyanis legkisebb fia hamarosan Angliába látogat. Harry herceg azonban nem a családja miatt tér haza, hanem egy per miatt kénytelen repülőre szállni. Sussex hercege korábban ugyanis a brit lap, a The Sun kiadója, a News Group Newspaper ellen indított pert jogellenes információgyűjtés és magánélet megsértése miatt. Harry herceg azzal vádolja őket, hogy az újságírók és a magánnyomozók tolakodóak voltak vele szemben. Állítása szerint jogellenesen gyűjtöttek az információt, meghackelték telefonját és magánéletét is többször megsértették. Harry herceg korábban kijelentette, hogy nem akar megegyezni a céggel, szeretné ha a felelősök megbűnhődnének.

A tárgyalás várhatóan két hétig fog majd tartani. Azt nem tudni, hogy ezen időszak alatt a herceg fog-e majd találkozni a családjával, ami ha megtörténik, az egy újabb út lesz a békülés felé. Az viszont biztos, hogy nem tart vele felesége, Meghan Markle, aki a két gyerekükre fog majd vigyázni - írja a Hello magazin.