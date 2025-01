Harry herceg és Meghan Markle több milliárd forintos villája is porig éghet

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban hagyták ott az Egyesült Királyságot, és költöztek Kaliforniába. A házaspár a sztárokkal teli Montecitóban található 1600 négyzetméteres luxus rezidenciában éli mindennapjait. A páros két évvel ezelőtt 14,65 millió dollárért vásárolta meg a kilenc hálószobás, és 16 fürdőszobás birtokot, miután felhagytak a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával.

Meghan Markle és Harry herceg

Fotó: Meghan Markle/Instagram

Meghan Markle és Harry herceg otthona is veszélybe került a Los Angeles-i tűzvész miatt

A párt is érinti a Los Angeles-i tűzvész, ugyanis Montecito nagy részét is tűzveszélyes területnek minősítették, és már figyelmeztették a lakosokat az áramkimaradásokra is. Meghan Markle és Harry herceg azonban fel vannak készülve arra, hogy elhagyják az otthonukat, amennyiben őket is evakulálják a pusztító tűz miatt. Addig, amíg ez nem következik be, felajánlották a barátaiknak, hogy szükség esetén szálljanak meg náluk. Valamint közös alapítványukon, az Archewell Alapítványon keresztül adakoznak a segélyakciókra, és munkatársaikkal együtt azon dolgoznak, hogy további támogatással tudják segíteni a rászorulókat - osztotta meg a The Independent.

Négy nagyobb tűz tombol Los Angelesben: Pacific Palisades, Sylmar, Altadena/Pasadena és a Sepulveda Basin térségében. Ezek közül a legnagyobb az úgynevezett Eaton-tűz, amely eddig 4 300 hektárnyi területet emésztett fel a tűzoltóság információi alapján. A palisadesi tűz 1 175 hektárnyi területet perzselt fel, és kedd éjszakára egy újabb, ötödik tűz is keletkezett Riverside környékén, bár ezt szerencsére nagyjából sikerült megfékezni. Emellett egy hatodik tűzről is érkeztek jelentések Venturából. A kaliforniai tűzoltók és hatóságok éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy megfékezzék a hatalmas pusztítással fenyegető lángokat. A Los Angeles-i tűzvész rendkívüli próbatétel elé állítja a mentőcsapatokat, miközben az extrém száraz időjárás és a hurrikán erejű szelek is nehezítik a munkájukat.

A Los Angeles-i tűzvészt a hatalmas erejű Santa Ana-i szelek is táplálják.

Fotó: AFP

Meghan Markle és Harry herceg igazi luxusban élnek Kaliforniában

A bírtok teljesen el van szigetelve a nyilvánosság elől, ezért is itt vettek ingatlant Harry hercegék a területen, ugyanis így nyugodtan elrejtőzhetnek a lesifotósok előtt. A kastélyban 9 hálószoba, 16 fürdőszoba, könyvtár, iroda, gyógyfürdő, edzőterem, játszó szoba a gyerekeknek és borospince is található. A nappaliban van az ominózus zongora, amit a pár Tyler Perry színésztől kapott ajándékba a házavató alkalmából. Itt kaptak helyet azok a rózsavizes gyertyák is, amelyeket a Soho House alapítója, Nick Jones ajándékozott számukra. Az ingatlanhoz tartozik még egy rózsakert, teniszpálya, kisebb csirkefarm, teaház, medence és garázs is, amiben 5 autó is kényelmesen parkolhat.