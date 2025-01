Harry Potter: különös dolgokról mesélt a film egyik legnépszerűbb szereplője

A 62 éves angol színészt Voldemort szerepében ismerhette meg a nagyközönség, a gonosz varázslót 2005 és 2011 alakította a Harry Potter-filmekben. Ralph Fiennes hatalmas kihívásokkal nézett szembe a forgatásokon, ugyanis egy igen kellemetlen élményben volt része.

Ralph Fiennes, mint Voldemort a Harry Potter filmben

Fotó: Instagram.com/voldemortbenim/

"Ezeket a hosszú, selymes talárokat kellett viselnem. Alájuk pedig harisnyanadrágot kellett vennem.

Ez folyton lecsúszott, így a nadrág ágyéki része lekerült a térdemhez, és az bizony kemény kihívás volt, hogy benyúljak a talárom alá és visszahúzzam a nadrágot, eléggé tudott idegesíteni a dolog.

Aztán előálltam az ötlettel: 'Miért nem vágjuk el a harisnyát?' Raktam rá harisnyatartót, és emlékszem, néha azzal ugrattam a stábot vagy a kaszkadőrök csapatát, hogy provokatívan megemeltem a köpenyt, hogy megmutassam nekik a csodálatos lábam, rajta a rögzítővel" - vallotta be.

Azt hiszem, amikor Voldemortot játszottam, megpróbáltam a dolgokhoz empátia nélkül közelíteni.

Ez az egész a hatalomról, az irányításról és a hatalom végett az emberek manipulációjáról szól. Azaz van abban egyfajta öröm, szinte erotikus gyönyör, ahogyan kiterjeszti rád a befolyását. 'Hatalmamban áll, hogy ezt megtegyem, így esélyed sincs - árulta el a People-nek adott interjújában.

Sorozat készül a Harry Potter könyvből

2026-ban sorozat formájában ismét útjára indul Harry Potter története a Max jóvoltából. A széria hét évadból fog állni, így mindegyik könyvet egy teljes szezon fog feldolgozni, ráadásul a mai napig rendkívül népszerű regények szerzője, J.K. Rowling is be fog szállni a projektbe, de még nem tudni, milyen pozícióban. Tekintve, hogy lassan már 2025 lesz, már a castingot is megkezdték, felhívást hirdettek fiatal, 9-10 éves gyerekszínészek számára Harry, Ron és Hermione megformálására.

Nemrég az alkotók is nyilatkoztak a sorozatról, így Mark Mylod rendező és Francesca Gardiner showrunner megosztották, hogy milyen hosszúra tervezik az első évadot.

"Nyolc óránk van az első könyv elmesélésére, így igazán mélyre áshatunk a történet részleteiben és abban, hogyan fejlődik a varázslat nyelve" - mondták.