Mit tudunk eddig a Harry Potter-sorozatról?

A Harry Potter-filmek az egyik legsikeresebb franchise részei: a tíz év alatt készült nyolc film összesen majdnem 8 milliárd dolláros bevételt hozott világszerte, a hozzájuk kapcsolódó termékek pedig szintén jócskán termeltek az alkotóknak. Játékos vetélkedő, illetve főzőshow is készült már, amely a történet varázslatos világában kapott helyet, 2021-ben pedig már az is felmerült a Warner Bros.-nál, hogy sorozatot készítenek az HBO-val.

A főszereplők az első Harry Potter-filmben

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/© Warner Bros / Heyday Films / Collection ChristopheL via AFP/© Warner Bros / Heyday Films

A széria ötletére az eredeti könyvek szerzője, J. K. Rowling is áldását adta, azt azonban csak 2023-ban jelentették be, hogy a tévés verzió is a regényeken fog alapulni, a hét könyv mindegyikét egy-egy évadban dolgoznák fel – vagyis tulajdonképpen a filmek cselekményét adagolnák több epizódon keresztül. 2024 nyarán már az alkotók személyére is fény derült, a forgatás azonban máig nem indult el, a sorozatot így leghamarabb 2026-ban láthatják a nézők.

Kik állnak a Harry Potter-sorozat mögött?

A Harry Potter-sorozat ötletét az első két film rendezője, Chris Columbus is üdvözölte, executive producerként pedig a filmek producere, David Heyman is beszállt a megvalósításba.

A showrunner Francesca Gardiner lesz, aki az Utódlással két Emmy-díjat is nyert,

korábban pedig olyan szériákon dolgozott, mint a Megszállottak viadala vagy Az Úr sötét anyagai.

Harry Potter (Daniel Radcliffe) és Voldemort (Ralph Fiennes) az utolsó, 2011-es filmben

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/© Warner Bros. / Heyday Films / Collection ChristopheL via AFP/© Warner Bros. / Heyday Films

Rendezőnek a négyszeres Emmy-díjas Mark Mylodot kérték fel, akinek eddig szintén az Utódlás volt a legkomolyabb munkája, de például A viszonyba, a Trónok harcába vagy a Shameless – Szégyentelenekbe is rendezett epizódokat, miközben neki köszönhetjük A menü című filmet is.

Íróként a Megszállottak viadala egyik alkotója, Laura Neal is csatlakozott már a projekthez, jelmeztervezőként pedig Holly Waddingtont sikerült szerződtetni, aki 2024-ben épp Oscar-díjat kapott a Szegény párákért.

Kik lesznek a szereplők?

A forgatás a tervek szerint 2025 nyarán indul a Warner Bros. leavesdeni stúdiójában, egy korábbi nyílt castingfelhívás alapján a három főszerepre – vagyis Harry Potter, Hermione Granger és Ron Weasley szerepére – olyan brit vagy ír gyerekeket keresnek, akik 2025 áprilisában 9-11 évesek lesznek. A három karakter eljátszására összesen 32 ezer gyerekszínész jelentkezett, hivatalosan azonban még nem választottak ki senkit.