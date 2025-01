Másfél évnek élte meg a hat hetet a Házasság első látásra szereplője

Mint írtuk, nagy meglepetéssel zárult a Házasság első látásra második évadja – de nem Zoli és Orsi szakítása lepte meg igazán a nézőket, ez ugyanis valamennyire várható volt.

Házasság első látásra - Orsi nem bánkódik

Fotó: TV2

Orsi sok néző szerint nem volt nyitott az új kapcsolatra, sokan nem is értették, miért vágott bele egy tévés valóságshow-ba. A műsor utolsó adása után tisztázta, milyen érzések kavarognak benne. „A hat hét utolsó záró gondolatait osztanám meg, ami inkább magamról és az észrevételeimről szól.

Látom, hogy nehezen alkalmazkodom.

Látom, hogy befeszülök, ha fáj. És igen, van, hogy nagyon fáj, és be is zárkózom olyankor. De azt is tudom magamról, hogy ha valaki időt szán rám, akkor annak meg tudok nyílni” – írta.

„Az elmúlt időszak nagyon nehéz és tömör volt - kezdve ott, hogy hat hétbe szuszakoltunk kb. másfél évet. Mintha újra ismételtem volna az előző kapcsolatomat. De ebből többé nem kérek. Innentől bízni fogok magamban. Bízni, hogy nem kell együtt lennem senkivel, aki nem tud igazán hozzám kapcsolódni. Hogy magamnak kell megteremtenem a boldogságomat! Végezetül: Viktorral továbbra is együtt dolgozunk a múltban szerzett sebeimen, az én elhatározásomra” – írta a közösségi oldalán.

