A válás óta egy szót sem beszélt egymással a Házasság első látásra két szereplője

Kiváló nézettség mellett ment a TV2-n a Házasság első látásra második évadja is, idén pedig érkezik a folytatás. A szereplők közül nem mindenkinek sikerült a párkapcsolata, sőt, a legtöbben már nem is keresik a másik társaságát. Így van ezzel Marica és Zoltán, mindketten elfelejtenék, hogy belevágtak a hathetes kísérletbe.

Házasság első látásra: Marica és Zoltán

Fotó: TV2

"Kicsit magamba fordultam, fogytam tíz kilót. Mondhatnám azt is, hogy valamennyire antiszociális is lettem. Rosszul éreztem magam amiatt, ahogy Maricával viselkedtem, nem akartam őt megbántani. A műsor teljesen más arcomat hozta elő, egy olyat, ami nem is én vagyok.

Nem vagyok büszke magamra,

de annak örülök, hogy a volt feleségem jól jött ki ebből a házasságból és sok támogatót szerzett maga mellé. Ez egy kicsit nyugtatja a lelkem. Ahogy az is, hogy a barátaim mellettem álltak a forgatások után is, sokat segítettek abban, hogy átvészeljem ezt a nehéz időszakot, ugyanis rengeteg bántást kaptam” – mondta Zoltán a Borsnak. "Maricával megszűnt minden kommunikáció. Ezt nagyon sajnálom, mert még a válásunkkor is próbáltam vele beszélgetni, de éreztem rajta, hogy teljesen elzárkózott. Persze megértem a döntését, és tiszteletben is tartom" - tette hozzá.

A volt feleség elfelejtené ezt a házasságot. "Én ezt már csak le szeretném zárni. Nehéz megszólalni azután, amit Zoli csinált tegnap, nem is akarok beszélni róla. Már csak túl szeretném élni ezt az egészet" - magyarázta.

