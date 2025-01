45 kilóra fogyott a Házasság első látásra szereplője

Kiváló nézettség mellett ment a TV2-n a Házasság első látásra második évadja is, idén pedig érkezik a folytatás. A szereplők közül nem mindenkinek sikerült a párkapcsolata, Orsi külön levelet is írt Zolinak a reality végeztével.

Házasság első látásra: Orsi és Zoli kapcsolata válással végződött

Fotó: Instagram.com/olah_orsi_/

"Drága ex férjem, Zoli! Tudom, hogy a levelem így is úgy is eljut hozzád, ezért ebben a formában szeretnék pár sort hozzád intézni. Sokáig fortyogott bennem a düh, de úgy érzem tegnap a dühöm is elillant ahogy véget ért a műsor. Hibáztunk mind a ketten, ezt tudjuk jól! Én talán hevesebb vérmérséklettel rendelkezem mint te, de tudom, hogy túl hamar vágtam bele ebbe a kísérletbe az előző kapcsolatom után. Azt érzem hogy ami eddig bántott az már megszépült. Mind a kettőnknek voltak több éves kapcsolatai valószínű mert mind a kettőnkben van szerethető oldal is" - írta.

"Kívánom, amit akkor is, a búcsú ölelésünkkor! Találd meg a párod, mert én tudom hogy jó ember vagy, de a mi utunk csak eddig volt megírva. Köszönöm hogy ilyen rövid időre is, de feleséged lehettem, sőt mind a kettőnknek ez az első házassága majd válása" - fejtegette.

