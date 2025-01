Máris új barátnője van a Házasság első látásra Gerijének

Nemrégiben lett hivatalos a Házasság első látásra Renátájának és Gerijének válása, a csontkovács pedig most elárulta, hogy máris van egy új barátnője, akivel nagyon jól alakul a kapcsolatuk. A Tények Plusznak elmondta, a tévéműsor végén úgy gondolta, hogy egy ideig nem fog ismerkedni, inkább a munkába temetkezik és a barátaival tölt időt, de úgy alakult, hogy mégis rátalált a szerelem.

Nő létére nem akart írni, de valamilyen sztorimra reagált, azt hiszem, egy kutyát tettem ki. Akkor elkezdtünk beszélgetni, nagyjából egy hónapot beszélgettünk, és akkor elkezdtünk találkozgatni. Nyilván titokban a műsor alatt, mert amúgy nem lehetett

– mesélte Geri, hozzátéve: miután véglegesítették a válását, nagy volt az öröm a párja részéről is.

„Felsóhajtott a kedves hölgy, mondta, hogy 'jó, akkor most már házasodhatsz újra', már megkaptam ezt is. Úgy gondoltam, pihentetni fogom a dolgot biztos, x ideig. De most egy olyan nő mellett vagyok, aki még több is, mint akit valaha várhattam, így elég közelinek gondolom ezt a dolgot.

Most kezdtük, és már most minden nagyon jó, pedig még nem is tanultuk meg egymást…

Én esélyt látok arra, hogy újra legyen egy hasonló vonal” – részletezte.