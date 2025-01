Kiderült, egy párt alkot-e még a Házasság első látásra házaspárja

Nagy sikerrel, remek nézettséggel ment a Házasság első látásra második évada is a TV2-n. Az utolsó epizódot végül január 7-én láthatták a tévénézők, végül kiderült, hogy az ötből két házaspár döntött a folytatás mellett. Az egyikük Judit és Szabolcs volt, a másik Reni és Brumi, azaz Wollner Péter. Bár a házaspárok még nem igazán beszéltek arról, hogy azóta hogyan alakult a kapcsolatuk, azt már lehet tudni, hogy ki kivel tartja a kapcsolatot barátként.

A Házasság első látásra második évadának öt házaspárja

Fotó: TV2

A műsor nézői azóta is kíváncsian várják, hogy a második évadban szereplő öt pár közül kinek hogyan alakult a sorsa, és a házasságát folytatni kívánó két házaspár közül valóban együtt van-e még bárki a társával. Reni és Brumi egyelőre még nagyon titkolóznak a dologról és a feleség minden erre irányuló kérdést úgy hárít el, hogy azt mondja, nem beszélhet még a dologról.

A másik házaspár, Szabi és Judit is mélyen hallgattak a kapcsolatuk alakulásáról, azonban sokakban gyanút keltett, amikor a férj saját OnlyFans-oldalt indított, melyen az egészségtudatos táplálkozás és életmódtanácsok mellett pikáns fotókat is ígért. Fel is merültek a híresztelések, hogy vajon együtt van-e még a se veled, se nélküled kapcsolatban lévő házaspár, főleg miután a férfi másik nő társaságában osztott meg magáról több fotót is. Most Szolnoki Szabolcs megválaszolta a kérdést.

A férfi a saját közösségi oldalán indított kérdezz-felelekben válaszolt a követői kérdésére, akik folyton faggatták arról, együtt vannak-e még Fecső Judittal, a válasz pedig egyértelmű és határozott volt.

Már nem vagyunk együtt

- írta röviden Szabi egy Instagram-történetben, de nem részletezte a szakításuk okát és azt sem, mikor döntöttek a válás mellett.