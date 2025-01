Elrontott plasztikai műtétjéről panaszkodott a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra szereplője, Oláh Orsolya a Redditen felbukkant régi képein még kicsit másként nézett ki, a kommentelők szerint több plasztikai műtéten esett át – amelyek közül egyedül a szájfeltöltést vallotta be, most pedig panaszkodott is az elrontott beavatkozásról.

Oláh Orsolya posztja

Fotó: Instagram/Oláh Orsolya

„Pont most akarom kioldatni. Aki legutóbb csinálta a számat, azt imádom, de sajnos előtte túl sokat töltöttünk bele mással, és ahogy szívódott, elkezdett aszimmetria fellépni, és mindig csak azt próbáltuk szépítgetni. De ennek az ide-oda toldásnak semmi értelme. Úgyhogy inkább nulláról kezdem újra” – írta egy Instagram-sztoriban egy követőjének, aki pont a száját dicsérte.

Orsi tehát a hialuront akarja kioldatni a szájából, de aztán újra megcsináltatná egy jobb szakemberrel – ami után talán ismét másképp fog kinézni, mint ahogy a tévében láthattuk.