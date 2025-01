A TV2 sztárja csomót talált a mellében

A Házasság első látásra második szériájának szereplője, Oláh Orsi eddig nem lopta be magát a nézők szívébe, ugyanis folyamatosan kritizálják a kommentelők a viselkedését. A műkörmösként dolgozó fiatal lány a közösségi oldalán osztotta meg, hogy nagy a baj, ugyanis csomót talált a mellében.

Házasság első látásra: Orsi

Fotó: Instagram.com/olah_orsi_/

"Sajnos, ha én nem figyelek magamra, sok dolog genetikailag utolérhet. Ilyen a mell és a méhnyakrák. Sajnos a mellemmel sok gond volt, de egy igazi hős.

16 évesen lett az első meglepi csomóm, amit 20 éves korom környékén kellett kioperálni

- vallotta be.

"Ezzel egyhuzamban a családban volt mellrákos. 3 évig jártam fél éves kontroll vizsgálatra. Majd most, a költözésem után már úgy mentem, hogy tudtam, hogy megint van, és ugyanott, mint kb. 10 éve is, csak a másik mellemben. Úgyhogy most januárban jön a kövi kontroll vizsgálat.

Eldöntöttem, ha nőtt, akkor masztektómia, mert már unom ezt az idegőrlő játékot lassan 14 éve

- fejtette ki a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában.

Válaszolt a negatív kritikákra

A fiatal lány rengeteg negatív kommentet, üzenetet kap, amit már ő sem bírt elviselni, ezért korábban a közösségi oldalán üzent a rosszakaróinak.

"Eljött az a pont, hogy leállítottam minden üzenet és komment fogadási lehetőséget. Amit ti láttok belőlünk, azok azok percek...

Az, hogy valaki a halálomat kívánja...

Nyugi, senki nem maradt még itt ezen a Földön az örökkévalóságig. Megsúgom, te sem fogsz! El kell fogadni, hogy nem minden ember egyforma. Lehet, hogy valakinek bejön valaki, lehet, hogy nem. Lehet, hogy valaki azonnal nyit, valaki nem. Az, hogy én flegmább vagyok....Na durr.

Legalább nem játszom meg magam az emberek előtt, és ez szerintem nagy kincs a mai világban. Akivel nem akarok barátkozni, az nem kap a kedves Orsiból.

Mindenkinek a saját szegénységi bizonyítványa ha ítélkezik. Az energiád ne rám pazarold, hogy elküldesz a picsába, hanem magadra, a családodra, a munkádra és arra, hogy legyél is valaki! Puszil minden "jóakarót" a flegma Orsi" - írta.