A Házasság első látásra felesége már a gyerekvállalásról beszél

Tegnap ért véget a TV2 nagysikerű társkeresőjének második évada, melyben két házaspár is igent mondott a folytatásra. Az egyik páros Kovács Reni és Wollner Péter, azaz Brumi voltak, és sokan faggatják is őket, hogy a Házasság első látásra kísérlete után is egy párt alkotnak-e még és milyen terveik vannak a jövőre nézve.

A Házasság első látásra felesége, Kovács Reni készséggel válaszol minden követője kérdésére, akik a műsor vége után sem kímélik őt a kérdéseikkel, és persze legtöbben arra kíváncsiak, hogy együtt van-e még férjével, Wollner Péter Brumival. Az érdeklődés nem meglepő, hiszen a házaspár sokáig vacilált a döntésén, hiszen nagyon messze laknak egymástól, mivel a férfi paksi, Reni pedig Budapesten él, így féltek attól, hogy a távolság közéjük állhat. Ezenkívül nem mindig volt problémamentes a házasságuk a kísérlet hat hete alatt sem, több súrlódás is volt köztük. Kovács Renáta és Wollner Péter a Házasság első látásra egyik házaspárja, akik folytatták a házasságukat a kísérlet végét követően is

Fotó: TV2 Reni és Brumi mindketten azzal a céllal vágtak neki a párkeresőnek, hogy megtalálják a nagy őt, majd úgy házasodtak össze egymással, hogy azelőtt soha nem látták egymást. Noha a kellő izgalom megvolt, már az első pillanattól kezdve megvolt közöttük az a bizonyos szikra. Több intim pillanatot is átéltek közösen, azonban idővel egyre többet vitáztak. A feleségnek az sem tetszett, hogy Brumi közeli baráti kapcsolatot ápol az exével, és az sem, hogy férjének több mint 30 nővel volt szexuális viszonya korábban. Azonban ezeken a nehézségeken időközben túlléptek, viszont a végső döntést a távolság tette nehézzé számukra. A döntés napján mégis igent mondtak a házasságuk folytatására, és úgy tűnt, hogy nagyon komolyan gondolják a dolgot, azonban sokakat nem győztek meg arról, hogy ez a lendület sokáig kitartott. Most Kovács Renit faggatják a követői a házasságukról, valamint arról is, hogy mikor tervezik a családalapítást. Először is nagyon jólesik, hogy ilyen sokan érdeklődtök és izgultok értünk, hogy mi történt velünk a műsor óta. Ígérjük, hamarosan ezt is megosztjuk veletek" - válaszolta sejtelmesen Kovács Reni az egyik követője kérdésére, hogy egy párt alkotnak-e még Brumival. Majd egy másik követője feltételezve, hogy még mindig házasságban élnek már konkrétabb kérdést tett fel, hiszen arról érdelődött, mikor vállalnak gyereket. Vágyom az anyaságra, pláne hogy megtaláltam azt a férfit, akivel elkezdjük a közös életünket. A gyerek téma azért ennél összetettebb történet, egy friss kapcsolatban szerintem nem jó gyermeket vállalni, ez tényleg az a közös új lépcső, amihez megfelelően meg kell ágyazni. Stabil alapokon álló, biztos, boldog kapcsolatba jöhet csak gyermek, ami nem 6 hét alatt, de még csak nem is egy év alatt forrja ki magát. Én a 3-4 év együtt töltött idő után tartom ezt optimálisnak" - fejtette ki bővebben Kovács Reni, aki azt is elárulta, hogy nem vette fel hivatalosan férje vezetéknevét, a Wollnert, de ettől függetlenül hivatalosan is házasok.

