Házasság első látásra: Reni végre döntött a Brumival való kapcsolatáról - videó

A Házasság első látásra két sztárja, Reni és Brumi azzal a céllal vágtak neki a párkereső realitybe, hogy megtalálják a nagy őt, majd úgy házasodtak össze egymással, hogy azelőtt soha nem látták egymást. Noha a kellő izgalom megvolt, már az első pillanattól kezdve megvolt közöttük az a bizonyos szikra. Több intim pillanatot is átéltek közösen, azonban idővel egyre többet vitáztak. Reninek nem tetszett, hogy Brumi közeli baráti kapcsolatot ápol az exével, Reni pedig akkor akadt ki, mikor a férfi elmesélte, hogy több mint 30 nővel volt szexuális viszonya.

Házasság első látásra: Reni és Brumi

Fotó: Instagram.com/kovacs_renii/

A szakértők szerint is az ő párosuk a legstabilabb, azonban a legnagyobb problémát a köztük lévő távolság jelenti. Míg Reni Budapesten él, addig Brumit Pakshoz köti a munkája és szeretett nagyija, akinek megígérte, hogy mindig ott lesz vele. A pultosként dolgozó lánynak nem fér bele az életébe a párkapcsolata, míg ezt a férfi másképp gondolja, így nem szeretné feladni a paksi életét.

A kérdés az, hogy melyikük fog engedni vagy a távolság miatt a szakítás mellett döntenek?

A Házasság első látásra sztárja meghozta a döntését

A párok idén is levélben olvasták fel egymásnak az érzéseiket. Reni még az elején elmondta, hogy számára a házasság elképzelhetetlen, ha távol vannak egymástól. Ez pedig teljesen elbizonytalanította Brumit.

Reni felolvasta a levelét és kifejtette, hogy abban a percben, ahogy megpillantotta Brumit várta, hogy megismerje őt annak ellenére is, hogy alacsonyabb volt, mint amire számított. Hálás a férfinak, amiért megtanította őt arra, hogy újra bízzon az emberekben. Az első konfliktusok után rájött, hogy borzasztóan el tudnak beszélni egymás mellett annak ellenére is, hogy jól működik közöttük a kommunikáció. Reni úgy érzi, hogy Bumi még most is támadásnak vesz dolgokat és nem tudja, hogy képes lesz-e a férfi kimutatni az érzéseit. Nem akarja magát szenvedésnek kitenni a távolság miatt, ugyanis fizikálisan is maga mellett akarja tudni Brumit.

Szeretném továbbra is büszkén azt mondani, hogy igen, ő az én férjem

- mondta remegve Reni, azaz ő továbbra is szeretné folytatni a kapcsolatukat.