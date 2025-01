Házasság első látásra: Reni megszólalt a botránya után

Tegnap este véget ért a TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra. Reni és Geri a hétfői adásban döntöttek a közös jövőjükről, a fiatal lány reakciója azonban hatalmas botrányt kavart, ugyanis a férfi döntése után széttépte a levelét, majd a jegygyűrűjét bedobta a vízbe.

Házasság első látásra: Reni és Geri

Fotó: TV2

Az eset után most először Reni is megszólalt, aki azért döntött így, mert szerinte Geri megjátssza magát, több arca is van, ezért a házasságukat sem folytatta a férfival.

Nagyon sokat gondolkodtam a döntés napján, majd arra jutottam, hogy odasétálok Gerihez, és attól függően fogok választ adni, hogy mit látok rajta.

Többször is hangoztattam a műsor alatt, hogy úgy érzem, Gerinek két arca van, az egyik, amilyen velem volt az elején, illetve a végén. De van egy másik is, amit másoknak mutat, de a közös programjaink alatt is előjött, viszont az utolsó veszekedésünk után ismét eltűnt" - emlékezett vissza.

Emiatt úgy gondoltam, hogy függetlenül attól, hogy mit írtam a levelembe, belenézek a szemébe és attól függően döntök, hogy melyik énjét látom. De sajnos olyan volt, mint amit már az esküvőn is láttam rajta, az pedig baromira nem volt szimpatikus. Ezért összetéptem a levelet

- tette hozzá.

A Házasság első látásra sztárja először igennel döntött

Kiderült, hogy Reni tovább szerette volna folytatni a házasságot, ugyanis látott arra esélyt, hogy kapcsolatuk tovább mélyüljön.

Én sokkal jobban hajlottam afelé, hogy tovább csináljuk, annak ellenére is, hogy számomra nagyon fontos a házasság, mert nagyon jó példa van előttem.

A szüleim és nagyszüleim házassága is példaértékű, ezért én is ilyet szeretnék, de el tudtam volna képzelni, hogy képesek vagyunk kialakítani egy ilyen kapcsolatot. Ehhez viszont az kellett volna, hogy mindketten ugyanannyit tegyünk bele" - részletezte.

Hogy miért dobta be a gyűrűjét a tóba? Úgy gondolta, hogy szakításuk után annak ott a helye.

Úgy gondoltam, hogy ha már az lett a döntés, hogy elválunk, akkor a gyűrűmnek méltó helye lesz a tóban.

Szerintem az egész házasságunkat végigkísérte a víz, hiszen hajón esküdtünk, de nem tudok úszni, félek a víztől, ami miatt össze is vesztünk.

Ráadásul az összes pár közül csak mi kerültünk a tó mellé a döntés napján is.

De nem akartam, hogy ez ennyire nagy dolog legyen - mesélte a Borsnak.