A Házasság első látásra sztárja problémás párkapcsolatáról mesélt

Kovács Renáta, a Házasság első látásra sztárja jelenleg Wollner Péterrel, azaz Brumival alkot egy párt. A fiatal, pultosként dolgozó nő egy interjúban a családjáról mesélt, ahol kifejtette, hogy hatalmas fájdalom érte már fiatalon, ugyanis édesapjában csalódott.

A Házasság első látásra sztárja, Reni

Fotó: Instagram.com/kovacs_renii/

"Veszteséget jelent, ha valaki csonka családban nő fel. Biztos vagyok benne, hogy ezért sem érzem magam elég jónak, szerethetőnek. A legfontosabb férfi, az apám, korán kilépett az életemből.

Érthető, hogy van bennem egy hatalmas gát a másikkal szemben

- fogalmazott Reni.

Számomra gusztustalan húzás, hogy az édesanyámat nem támogatta egyetlen forinttal, gesztussal sem, magunkra hagyott minket a húgommal.

Nem akart részt venni az életünkben. Még a hétvégéken sem vitt el. Édesanyám viszont egy hős! Tartotta magát, mert nem tehette meg, hogy elgyengül két kicsi gyerek mellett. Tanult, fejlesztette a képességeit, hogy így is előrébb jusson. Rengeteget dolgozott, hogy nekünk jó legyen" - tette hozzá.

Kifejtette azt is, hogy miután édesapja elhagyta őket, édesanyjának lett egy barátja, aki egy férfiképet adott neki. Hét évvel ezelőtt azonban ennek a kapcsolatnak is vége lett, a két férfi távozása pedig hihetetlenül fájt a Házasság első látásra sztárjának, ez a pont egy hatalmas törés volt az életében. Miután édesanyja szakított a nevelőapjával, eladták a százhalombattai lakásukat, és Adonyba költöztek. Ez megviselte őt lelkileg, huszonhárom éves kora óta pedig egyedül is él.

A Házasság első látásra sztárja nehezen bízik meg a férfiakban

Jelenlegi párjával, Brumival jól megvannak egymással, azonban többször is volt közöttük durva konfliktus, amit Reni azzal magyaráz, hogy folyamatosan elbeszélnek egymás mellett.

Szerintem nem a féltékenység, hanem a félrekommunikáció köztünk a legnagyobb probléma.

Nem lehet mindenre ráhúzni, hogy egy nő hisztis, ahelyett, hogy elmélyülnénk a témában. Az előző kapcsolataimban is a sarkalatos pont volt a bizalom. Az, hogy elhiggyem, létezik örök szerelem, vagy ha szül egy nő, nem marad egyedül. Biztos, hogy ehhez mélyen, legbelül édesapámnak is köze van. Féltékenyek két okból lehetünk: ha magunkba nem vagyunk biztosak, illetve, ha nem érezzük a másikon, hogy szeret. Nálam az utóbbi igaz. Ha nem érzem, hogy a másik szeret, akkor féltékeny leszek" - mesélte a Story.hu-nak.