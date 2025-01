A TV2 sztárjának friss házasságáról különös dolog derült ki

A Házasság első látásra két sztárja, Reni és Brumi azzal a céllal vágtak neki a párkereső realitynek, hogy megtalálják a nagy őt, majd úgy házasodtak össze egymással, hogy azelőtt soha nem látták egymást. Noha a kellő izgalom megvolt, már az első pillanattól kezdve megvolt közöttük az a bizonyos szikra. Több intim pillanatot is átéltek közösen, azonban idővel egyre többet vitáztak. Reninek nem tetszett, hogy Brumi közeli baráti kapcsolatot ápol az exével, és az sem tetszett neki, mikor a férfi elmesélte, hogy több mint 30 nővel volt szexuális viszonya.

Házasság első látásra: Reni és Brumi

Fotó: Instagram.com/kovacs_renii/

A szakértők szerint is az ő párosuk a legstabilabb, azonban a legnagyobb problémát a köztük lévő távolság jelentette. Míg Reni Budapesten él, addig Brumit Pakshoz köti a munkája és szeretett nagyija, akinek megígérte, hogy mindig ott lesz vele.

A párok idén is levélben olvasták fel egymásnak az érzéseiket. Reni az első konfliktusuk után rájött, hogy borzasztóan el tudnak beszélni egymás mellett annak ellenére is, hogy jól működik közöttük a kommunikáció. Nem akarja magát szenvedésnek kitenni a távolság miatt, ugyanis fizikálisan is maga mellett akarja tudni Brumit. A férfi másképp gondolkodott a közöttük lévő távolságról.

A páros ennek ellenére úgy döntött, hogy együtt képzelik el a jövőjüket és a legnagyobb boldogságban fejezték be a kísérletet. Reni a közösségi oldalán fejtette ki, hogy mit adott neki a műsor, illetve a házassága.

"Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, akik támogattak minek és végigkísérték az idáig vezető utunkat. Köszönöm a sok kedves üzenetet, kommentet, jókívánságot amit küldötök nap mint nap.

Boldog vagyok, hogy meg tudtam mutatni azoknak az embereknek, akik sztereotípiáknak élnek, hogy nem minden a külső, hogy egy “ilyen” lány valójában milyen is.

Minden egyes pillanatban én én voltam, az a lány akit kevesen ismertek igazán.

Mindig is óvtam magam attól, hogy az emberek gyengének lássanak, mert egyszerűen azt éreztem erősnek kell lennem.

Egy percig nem bánom, hogy átadtam magam Petinek, a szakértőknek, nektek és a nézőknek, mert soha életemben nem kaptam még ennyi jó szót, kedvességet és elismerést, mint most tőletek. Konkrétan napi tízszer zokogok az üzeneteiteken. Csak hogy tudjátok, nekem is Ti vagytok a kedvenceim. Köszönöm a Férjemnek, hogy ismét “IGEN”-t mondott!

Innentől pedig kezdődik a nagy betűs ÉLET! Hogy mit hoz?! Egyikünk sem tudja, de belevágunk az most már biztos.

Ez az a pillanat, amiért jöttünk" - olvasható a vallomás a TV2 sztárjának az Instagram-oldalán.