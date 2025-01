Szolnoki Szabolcs a TV2 párkereső reality második évadában tűnt fel, ahol a sminkesként dolgozó Judittal kötött házasságot. A férfi a műsor után döntött úgy, hogy az OnlyFans-on is megméretteti magát, amiből a rajongók ízelítőt is kaptak már, ugyanis pár fotót az Instagram-oldalán is megosztott a Házasság első látásra sztárja.

Házasság első látásra: Szabi

Fotó: Instagram.com/mrszabi77/

Szabi OnlyFans profiljából kiderült, hogy egyáltalán nem veti meg a flörtöt, szeret rosszalkodni, saját bevallása szerint pedig odalent is nagy mérettel áldotta meg őt a sors. A műsor Facebook-oldalán azonban többen is kifejtették, hogy gusztustalannak tartják azt, ahogyan Szabi viselkedik, egy ripacsnak tartják őt, aki nem akarja elfogadni, hogy felette is eljárt az idő.

Ezért fizetnek a nők? Nagy lehet a nyomor...

- jegyezte meg egy felhasználó.

Szegény annyira gusztustalan

- írta egy másik.

Ripacs

- fűzte hozzá röviden egy kommentelő.

Nagyon MŰ a pali! A kutyának sem kellene, még a gyémántjaival együtt sem!!

Uralni akar minden nőt, hálát vár azért hogy egyáltalán szóba állhatsz vele. Vén fószer,túlértékeli Önmagát.

- olvasható egy hozzászólás.

A mellei le vannak ereszkedve…. Nem érzed, hogy mennyire gáz?

- vélekedett valaki.