Három nővel ismerkedik egyszerre a Házasság első látásra sztárja

Mint írtuk, Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs is szakítottak a Házasság első látásra után, a férfi viszont nem akar sokáig szingli maradni: már korábban jelezte, hogy több nő verseng a kegyeiért, most pedig többet is elárult a három barátnőjelöltről.

Jelenleg három olyan hölgy is van az életemben, akikben komoly potenciált látok, mint barátnő, egy szőke, egy barna és egy fekete szépség, ám egyelőre nem dőlt el, hogy ki lesz a választottam...

A barna hajú nőt az OnlyFans kapcsán ismertem meg, ugyanis együtt készítünk pikáns, de ízléses tartalmakat az oldalamra, így hamar kiderült, hogy nagyon jól tudunk együttműködni. A fekete lánnyal az interneten kezdtem beszélgetni, ő nagyon lelkes az ügyben, hogy meghódítsa a szívemet, ám egyelőre nem adtam be a derekamat. A szőke hölggyel pedig egy munka kapcsán találkoztunk először, ő nemcsak gyönyörű, de igazi feleségtípus, ám a korábbi házasságaimból okulva lehet, jobb döntés lenne megkíméli őt magamtól" – magyarázta Szolnoki Szabolcs a Blikknek.