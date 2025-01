November 18-án visszatért a TV2 képernyőjére a Házasság első látásra című párkereső műsor, ahol ismét 6 nő és 6 férfi kereste a szerelmet. A tudományt is segítségül hívó párkereső reality magabiztosan, hatalmas különbséggel lett idősávja legnézettebb műsora novemberben, mindhárom kiemelt korcsoportban. A műsor átlagos nézőszáma meghaladja a 866 ezer főt, melyhez 21,7%-os közönségarány párosult a teljes lakosság körében. Mindemellett, a fő kereskedelmi korcsoportban is közel minden 5. tévénéző választotta a műsort esti kikapcsolódásnak (SHR: 19,9%) novemberben.

A Házasság első látásra szereplői

Fotó: TV2

A párok a héten döntenek arról, hogy szeretnék-e műsoron kívül is folytatni a házasságukat vagy szeretnének elválni, ahogyan korábban Balázs Ramóna és Rácz Miklós is döntött. Ez tehát azt jelenti, hogy véget ér a Házasság első látásra második évada, amit a musor.tv-n feltüntetett információk is igazolnak.

A portál szerint pénteken, azaz január 3-án 19:45-től lesz látható a reality 31., egyben utolsó része. Január 6-án, 19:55-től ugyanis a szintén közkedvelt Kincsvadászok műsort láthatják majd a nézők, így tehát a héten minden eldől és kiderül, hogy melyik pár marad együtt.

A Házasság első látásra szakértői társadalmi problémákat mutattak a nézőknek

Három elismert párkapcsolati szakértő kíséri a szereplőket az úton, akik arra vállalkoztak, hogy tudományos módszerek és személyes tapasztalatok alapján a műsorba jelentkezők közül megpróbálják azokat a szingliket megtalálni, akik tökéletes társai lehetnek egymásnak.

Hogy kik ők? Gaál Viktor pszichológus, fő szakterülete az érzelmi intelligencia kutatása, Tóth Melinda pszichológus, aki kötődéssel, elköteleződéssel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkozik, illetve ebben az évadban egy új szakértő csatlakozik a csapathoz: Nyírő András író, párkapcsolati tanácsadó. A szakember szerint a tévénézők sokat tanulhatnak a látottakból:

Ebben a kísérletben jól kivehető, éles keresztmetszetet kaphatunk azokról társadalmi, egyéni és párkapcsolati problémákról, amelyek beférkőzhetnek két együtt élő ember közé.

Nevelőinktől kapott kötődési deficitek, kognitív torzítások, a személyiség fejlődését leláncoló nem működő sémák. Többek között ezekkel találkozhatunk az itt résztvevő hat pár esetében. De ez a kísérlet azt is megmutatja, hogy ha igazán fontos számunkra a házasság, és képesek vagyunk a "mi"-t az "én" elé helyezni, akkor van happy end a történet végén, és átélhetünk boldog katarzisokat is az együttélés folyamán.”