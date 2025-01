Hegyes Berci meglepő dolgot mesét a Mihályfi Lucával való kapcsolatáról

A Dancing with the Stars párosáról már korábban is azt rebesgették, hogy egy párt alkotnak, azonban a szerelmesek csak később vallották be, hogy a valóságban is közel kerültek egymáshoz. Hegyes Berci és Mihályfi Luca kapcsolata hirtelen mélyült el, egy csókkal kezdődött minden.

A Dancing with the Stars című műsorból még a döntő előtt búcsúzott Miályfi Luca, egyáltalán nem volt szomorú. Ugyan nem nyerte meg a versenyt, egy olyan dolgot adott neki a műsor, amit soha nem fog elfelejteni: ő és Hegyes Berci egymásba szerettek. Ezt akkor osztották meg a nyilvánossággal, mikor kiestek, majd a közönség előtt megcsókolták egymást, mire hatalmas ováció tört ki a stúdióban. Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo Hegyes Berci és Mihályfi Luca kapcsolata egy tequila-val kezdődött A páros sok időt töltött együtt a táncteremben és egy hosszabb folyamat volt, mire érezték, hogy több van közöttük, mint barátság. Minden az első produkció után, egy tequila-val kezdődött. Az első produkciónk remekül sikerült, ezt megünnepelvén, elmentünk lazítani a csapattal, ahol három tequila erejéből merítve alaposan megtáncoltattam Lucát, és a végén megcsókoltam - kezdte Hegyes Berci, aki a történtek után nagyon félt, zavarban volt és kételyek gyötörték, hogy mi lesz, ha legközelebb találkozik az énekesnővel. Úgy féltem, mint egy kisfiú az első napon az óvodában. Attól tartottam, megbánta, esetleg nem is emlékszik rá. Rengeteget töprengtem azon, mit mondjak neki pontosan, hogyan viselkedjek, amikor belép a táncterembe. Aztán amikor megérkezett, hiába kerestem, nem jöttek ki szavak a számon, helyette szótlanul cselekedtem. Úgy éreztem: egy életem, egy halálom, odasétáltam, és megcsókoltam. Szerencsére viszonozta, innentől számítjuk a kapcsolatunk kezdetét" - fogalmazott a Story magazinnak. Ugyan még mielőtt felvállalták volna a szerelmüket, több pletyka is napvilágot látott, miszerint egy párt alkotnak, csókolózni is látták őket, azonban akkor mind a ketten tagadták a híreszteléseket, kapcsolatukról egyáltalán nem nyilatkoztak.

