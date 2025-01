Leégett háza miatt egész Los Angelest beperelte a sztárpár

Heidi Montag és a férje, Spencer Pratt a bírósághoz fordultak, vagy húsz másik felperessel együtt csoportos keresetet nyújtottak be Los Angeles, illetve a város víz- és energiaügyi hatósága ellen – írja a Variety.

A házaspár elvesztette az otthonát a palisadesi tűzben, amiért a várost hibáztatják, szerintük ugyanis Los Angeles vízellátó rendszerét nem a súlyos erdőtüzek elleni védelemre tervezték, lényegében a vízhálózat elégtelen működtetése okozott komolyabb katasztrófát.

Spencer Pratt korábban a közösségi médiában mutatta meg egy megrázó videón, hogy a tűz után mi maradt a házukból és a környékből:

Ki Heidi Montag és Spencer Pratt?

Heidi Montag és Spencer Pratt 2006-ban az MTV realitysorozatában, a The Hillsben tűntek fel együtt, 2008 óta házasok. Később együtt szerepeltek olyan műsorokban is, mint a Celeb vagyok, ments ki innen!, a Celebrity Big Brother vagy épp az Így jártam anyátokkal, miközben Heidi Montagot például a Kellékfeleségben is láthattuk.