Titokban megszületett Henry Cavill első gyereke

Henry Cavill még tavasszal, a The Ministry of Ungentlemanly Warfare című filmjének bemutatóján erősítette meg az Access Hollywoodnak, hogy a barátnője, a producerként ismert Natalie Viscuso első közös gyereküket várja.

Nagyon izgatott vagyok. Natalie és én mindketten nagyon izgatottak vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy még sokat fogtok látni ebből

- mondta Superman és a Vaják népszerű színésze.

Az olasz származású Viscusóval egyébként 2021 óta vannak együtt, de csak egy évvel később, az Enola Holmes 2 premierjén jelentek meg először nyilvánosan.

A színész és barátnője nagyon óvják a magánéletüket, ezért a babavárással ellentétben azt már nem jelentették be a közösségi oldalaikon, hogy már meg is született a baba. Így egyelőre azt sem tudni, hogy milyen nemű és a nevét sem árulták még el. A sztárpárról készült lesifotókat a Daily Mail hozta nyilvánosságra, amely a a Queensland állambeli Gold Coaston készült róluk, és a lap szerint nagyon úgy tűnik, hogy a színész már el is jegyezte Natalie Viscusót, hiszen a nő ujján egy hatalmas gyémántgyűrűt viselt.