Teljesen ostobának néz minket a Netflix legújabb sorozata

Harlan Coben továbbra is szegény ember Jo Nesbø-je. A Hiányzol egy újabb iskolapéldája annak, hogy Coben krimimunkássága majdnem kimeríti az emberiségellenes bűncselekmény kategóriáját. Ebben azonban a Netflix nagyon jó partnere a botrányosan ostoba történeteket kitaláló írónak, ugyanis évről évre nem kevés pénzt ad egy-egy újabb Coben adaptációra, ám a nem túl magasra tett lécet a tavalyi Nem versz át című totális marhaság már bőven leverte. Mivel a 2024-es első negyedév legnézettebb sorozata lett, kellett egy következő Coben-könyv: olcsó, no-name színészekkel (mínusz az állandó bútordarab Richard Armitage, akinek vagy ügynököt vagy műfajt kéne váltania), egy túlságon túlbonyolított sztori és egy végletesen összecsapott végkifejlet. Ezzel még nem is lenne gond, de a Hiányzol című sorozatból az értelem és a logika mellett az épkézláb főszereplőt is kispórolták.

Kat Donovan a Hiányzol főszereplője (középen) Fotó: Northfoto

Hiányzol: Egy emberiség ellenes bűntett

Egy krimisorozatban nem árt, ha a főszereplő érdekes, vannak titkai és kellőképpen karizmatikus és/vagy szerethető ahhoz, hogy néhány részen keresztül izgulni tudjunk érte. Kat Donovan valóban egy rejtélyes figura: a sorozat körülbelül hatodik percében bukik meg, mint angol szuperdetektív, vagyis örök rejtély, hogy lett nyomozó, mert egy parkolási bírásgot nem bíznánk rá. Adott egy családi tragédia, 11 éve meggyilkolta a szintén rendőr apját egy bérgyilkos, Kat véleménye szerint egy helyi maffiafőnök megrendelésére. Nem sokkal később az újságíró pasija minden cuccát összeszedve, a személyazonosságát is elhagyva eltűnik, ami egyrészt teljesen életszerű, másrészt alig gyanús. A komplett rendőrség Kat lelkét igyekszik kímélni, és gyakorlatilag semmit se tenni azért, hogy kiderüljön a papa halála, de ő nagyon elszántan pontot akar tenni az ügy végére, bár azt hogy hogyan, maga se tudja. Pechükre azonban a bérgyilkos végstádiumos rákos, így egy extra löket morfium után körülbelül két perc alatt bevallja, hogy őt lefizették azért, hogy bevállalja a gyilkosságot, mondjuk annyi narkótól még lehet hogy a Kennedy gyilkosságot is bevallotta volna. Kat 11 év csúszással szimatot fog és végre eldöntötte, felkeresi az apja gyilkosát, miközben egy furcsa véletlennek köszönhetően egy zenés tinderen még az exe is előkerül.