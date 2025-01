Horváth Éva megmutatta, hogy néz ki a lába a brutális baleset után - fotó

Horváth Éva valószínűleg nem akarta a horrorsérülése látványával sokkolni a követőit, így csak a lába felső részét mutatta meg a közösségi oldalán – az azonban így is világosan látszik a fotón, hogy mennyi izmot veszített, mennyire lefogyott a motorbalesete után. "2 hónap fekvés után lesz mit visszaépíteni" – írta egy Instagram-sztoriban. Nézze meg!

Horváth Éva megmutatta, mennyi izmot veszített

Fotó: Instagram/Horváth Éva / Instagram/Horváth Éva

"Most már lassan azért el kéne kezdeni járni, lassan ki kéne szedni a fixateurt, de ez még nem történt meg, ugyanis elkaptam egy nagyon-nagyon durva fertőzést... Először ezt a gyulladást kell megszüntetni a szervezetemben. Hogy ez két hónap – annyi biztos –, három, négy vagy öt hónap-e, netán egy év, azt senki nem tudja" – mondta nagyjából egy hete Horváth Éva, akinek nem egyszerű tehát a felépülése.

Horváth Éva még a baleset előtt

Fotó: Instagram/Horváth Éva / Instagram/Horváth Éva

A korábbi szépségkirálynő azt is elárulta, hogy a súlyos fertőzés miatt már az is szóba került, hogy amputálni kell a lábát: a baleset helyszínén, Balin az orvosa közölte vele, hogy "bármi megtörténhet", és nem tudja megígérni neki, hogy nem kell levágni a lábát. Horváth Éva emiatt is döntött úgy, hogy hazautazik Magyarországra, itthon kezelték az utóbbi hetekben.

Motorral szenvedett súlyos balesetet Horváth Éva

Mint ismert, Horváth Éva novemberben osztotta meg, hogy Balin súlyos balesetet szenvedett, később pedig azt is elárulta, hogy motorozott, mikor megtörtént a baj. A lábán nyílt törést szenvedett, majd hosszú időn keresztül a kórházban kezelték. Az egykori szépségkirálynőnek 8 órás műtéten kellett átesnie, csavarok tartották össze a lábát, miközben infúziókat kapott, lába és keze pedig hatalmasra dagadt a baleset miatt.

December elején tért haza Baliról, a mentősök akkor hordágyon vitték el a Liszt Ferenc repülőtérről. Mint mondta, már nagyon elege van a kórházakból, bízik azonban a magyar orvosokban, szerinte itthon a legjobb kezekben van.