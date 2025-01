Horváth Évának a kezelés mellékhatásai miatt nagy fájdalmai voltak

Súlyos balesete mióta hetek óta kórházban fekszik Horváth Éva, aki eltökélte, hogy tanulni fog a gyógyulási idő alatt. Még mindig nem lehet biztosan tudni, hogy mennyi időbe telik a felépülése, de a modell jó hírekről számolt be a Storynak.

Óriási sikernek könyveltem el, hogy a héten abbahagyhattam azt az erős antibiotikum-kúrát, amit mostanáig kaptam. Bevallom, borzasztó rosszul voltam tőle, egész nap csak aludni voltam képes a sok mellékhatás miatt, de nem panaszkodom, hiszen tudom, milyen nagy szükség volt erre is a gyógyulásom érdekében.

Sajnos gyorsan kiderült, hogy fellélegezni még nem lehet, belázasodtam, ám hogy mi lesz a következő lépés, az a jövő kérdése… Nem túlzok, amikor azt állítom, az elmúlt két hónapban bepótoltam, ami eddig olyan szerencsésen kimaradt az életemből, mert tavaly augusztusban szedtem életemben először antibiotikumot" – fogalmazott a modell, aki jelenleg az influenzajárvány miatt látogatókat sem fogadhat a kórházban.

Gyerekei az iskolakezdés miatt idő közben visszamentek Balira, de míg Magyarországon voltak, ők is meglátogatták édesanyjukat.

Nagyon súlyos balesetet szenvedett

Mint ismert, Horváth Éva novemberben osztotta meg, hogy Balin súlyos balesetet szenvedett, később pedig azt is elárulta, hogy motorozott, mikor megtörtént a baj. A lábán nyílt törést szenvedett, majd hosszú időn keresztül a kórházban kezelték. Az egykori szépségkirálynőnek 8 órás műtéten kellett átesnie, csavarok tartották össze a lábát, miközben infúziókat kapott, lába és keze pedig hatalmasra dagadt a baleset miatt. December elején tért haza Baliról, a mentősök akkor hordágyon vitték el a Liszt Ferenc repülőtérről. Mint mondta, már nagyon elege van a kórházakból, bízik azonban a magyar orvosokban, szerinte itthon a legjobb kezekben van.

A korábbi szépségkirálynő azt is elárulta, hogy a súlyos fertőzés miatt már az is szóba került, hogy amputálni kell a lábát: a baleset helyszínén, Balin az orvosa közölte vele, hogy "bármi megtörténhet", és nem tudja megígérni neki, hogy nem kell levágni a lábát. Horváth Éva emiatt is döntött úgy, hogy hazautazik Magyarországra, itthon kezelték az utóbbi hetekben.