Újabb rossz hírt kapott a kórházban lévő Horváth Éva

Mint ismert, Horváth Éva novemberben osztotta meg, hogy Balin súlyos balesetet szenvedett, később pedig azt is elárulta, hogy motorozott, mikor megtörtént a baj. A lábán nyílt törést szenvedett, majd hosszú időn keresztül a kórházban kezelték. Az egykori szépségkirálynőnek 8 órás műtéten kellett átesnie, csavarok tartották össze a lábát, miközben infúziókat kapott, lába és keze pedig hatalmasra dagadt a baleset miatt. December elején tért haza Baliról, a mentősök akkor hordágyon vitték el a Liszt Ferenc repülőtérről. Mint mondta, már nagyon elege van a kórházakból, bízik azonban a magyar orvosokban, szerinte itthon a legjobb kezekben van.

A korábbi szépségkirálynő azt is elárulta, hogy a súlyos fertőzés miatt már az is szóba került, hogy amputálni kell a lábát: a baleset helyszínén, Balin az orvosa közölte vele, hogy "bármi megtörténhet", és nem tudja megígérni neki, hogy nem kell levágni a lábát. Horváth Éva emiatt is döntött úgy, hogy hazautazik Magyarországra, itthon kezelték az utóbbi hetekben.

