A balesetek és egy súlyos betegség tönkretették Horváth Éva tavalyi évét

Az egykori szépségkirálynő egy albumnyi kép mellett foglalta össze röviden, hogy mennyire nehéz év van mögötte.

"Milyen volt a 2024-es évem?

Borzalmas, egy igazi rémálom, amit az ellenségemnek sem kívánnék. Lyme-kór majd szalagszakadás és végül a hab a tortán a motorbalesetem.

Milyen lesz 2025? Ennél csak jobb lehet. Annyira várom már, hogy január elsején felébredjek és megkezdődjön az új időszámítás! Boldog új évet kívánok Mindenkinek és jó egészséget ! EGÉSZSÉG, ezzel a szóval mindig csak dobálózunk, de higgyétek el, ez a legfontosabb" - üzente az év utolsó napján.

Nem volt szerencsés éve

Mint írtuk, kórházba került Horváth Éva néhány hete, miután Balin súlyos motorbalesetet szenvedett. "Mi történt? A szokásos, ami Balin megtörténhet: motorbaleset. Igen ám, de nyílt törések vannak a lábamban, úgyhogy nemsokára műteni fognak, vagy ma vagy holnap reggel... Majd mondom nektek a fejleményeket" – mondta a felvételen akkor.

Horváth Éva szeptemberben is balesetet szenvedett, akkor épp egy medencébe sikerült beugrania úgy, hogy közben megsérült a lába – aminek szintén kórház lett a vége, egy ideig csak mankóval tudott közlekedni.

A nyáron emellett Lyme-kórral diagnosztizálták, a részletekről akkor az Origónak is mesélt: "Bennem kettő is volt, és pont ezt az ominózus kullancsot egy nappal később vettük csak észre. Akkor már megfertőzött. Belenéztem a tükörbe, láttam, hogy egy hatalmas piros folt van ott, ahol megcsípett. Mondom Jézus istenem. Majd rákerestem, hogy melyek a Lyme-kór tünetei, és a foltot is írták, ami teljesen ugyanúgy nézett ki, mint ami nekem volt. Az orvos is megerősítette a betegséget, majd elküldött a gyógyszertárba" – magyarázta korábban.