Falatnyi bikinifelsőben mutatta meg magát Hunyadi Donatella - kép

Hunyadi Donatella régóta foglalkozik modellkedéssel, egészen 14 éves kora óta, azonban ez most háttérbe szorult. Kiszel Tünde lánya pár éve fejezte be felsőfokú tanulmányait a Zeneakadémián, így hivatalosan is énekesnő lett. Büszke édesanyja már többször is megosztotta, hogy Donatella már többször is fellépett komolyzenei koncerteken, de az utóbbi időben ő is egyre büszkébben mutatja meg a fellépéseit.

Legutóbb a Monarchia Operett színpadán kapott lehetőséget a fellépésre, amiről ő is beszámolt.

Az újévi gálasorozatban hét előadásban szerepelhettem, melyek során rengeteg tapasztalatot szereztem és nagyon sokat tanultam! Köszönöm a bizalmat és ezeket a fergeteges hangulatban telt előadásokat Veletek, hamarosan találkozunk!

- írta bejegyzésében Hunyadi Donatella, akit az operett is bemutatott a saját közösségi oldalán.

Így nem meglepő, hogy a fiatal lány egyre kevesebbet jelentkezik a közösségi médiában, hiszen igen elfoglalt lehet az utóbbi időben, hiszen zenei karrierjét építi jelenleg. Most úgy tűnik, rá is fért egy kis pihenés, ugyanis a Maldív-szigetekről jelentkezett be az Instagramon.

Először a paradicsomban

- írta a bikinis fotó mellé Hunyadi Donatella, aki arra utalt, hogy először jutott el erre a helyre, ahová valószínűleg már régóta vágyott. Azt azonban nem árulta el, hogy kinek a társaságában tölti az idejét.