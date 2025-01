III. Károly király bosszút állhat András hercegen

András herceg II. Erzsébet kedvenc fia volt, aki már többször is kivívta a királyi család ellenszenvét. A férfi jó kapcsolatot ápol egy kínai üzletemberrel, akit kémkedéssel vádoltak. Ennek ellenére többször is meghívta a férfit a Buckingham-palotába, aki már ki is toloncolták Nagy-Britanniából. Majd András herceget azzal vádolták meg, szexuálisan zaklatott egy kamaszlányt és Jeffrey Epstein jó barátjaként az elítélt szexuális ragadozó több orgiáján is részt vett. II. Erzsébet királynő kérte meg, hogy adja vissza a tisztségeit, a kastélyban viszont maradhatott. III. Károly király azonban nemrég döntött testvére sorsáról.

III. Károly király testvére, András herceg

Fotó: Instagram.com/creebhills/

III. Károly király kilakoltatná András herceget

A windsori kastély hatalmas parkjában található a Royal Lodge, amit még Erzsébet királynő szülei kaptak ajándékba. A birtokot azonban 2003 óta András herceg bérli, aki lányai esküvőjét is itt tartotta. Állítólag heti 250 fontot fizet azért, hogy itt lakhasson feleségével, Sarah Fergusonnal. Azonban úgy tűnik, hogy a párnak ki kell költöznie a mesés villából, ugyanis III. Károly herceg úgy véli, hogy mivel András herceg már nem lát el közfeladatokat, így nem kell már ekkora házban élnie, át kellene költöznie a kisebb Frogmore Cottage-ba, amit még annak idején Harry herceg és Meghan Markle kapott nászajándékba II. Erzsébettől.

András hercegnek a hivatalos védelemről is le kell mondania, amit eddig az uralkodó fizetett. Így Erzsébet királynő fia kénytelen maga gondoskodni a saját védelméről, ami évi mintegy 3 millió font. III. Károly király a testvére életjáradékát is megvonhatja tőle, azonban erre valószínűleg már nem kerül sor.

A Story.hu azt írja, hogy András herceg kilakoltatása a királyi program megszorítása is lehet. III. Károly király szeretné, ha idősebb fia, Vilmos herceg költözne feleségével, Katalin hercegnével és három gyerekükkel Royal Lodge birtokra.

Vajon hogyan alakul majd a továbbiakban András herceg sorsa?