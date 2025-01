III. Károly király különleges személlyel találkozik

III. Károly király és felesége, Kamilla királyné ősszel Ausztráliába utaztak, azonban idén is van több úticéljuk, többek közt Olaszország is. Tavasszal ugyanis Rómába utaznak, ahol Ferenc pápával is találkoznak majd.

III. Károly király és Ferenc pápa

Fotó: YouTube

Ez egy történelmi pillanat lesz, ugyanis az uralkodó és a pápa most először találkozik úgy, hogy Károly király lett. Kettőjük találkozójára Vatikánban, az Apostoli Palotában kerül sor, III. Károly pedig a Sixtus-kápolnát is meglátogatja majd. Olaszország idén ünnepli jubileumi évét, így találkozójukat sem véletlenül erre az időszakra tették. Az esemény célja a lelki megújulás. Több millió zarándok érkezik ekkor Rómába, hogy részt vegyen az ünnepségeken, ami a Remény zarándokai jegyében zajlik.

Mindkét fél szándéka, hogy nyilvános és privát audienciát is tartsanak egymással. Nagy tiszteletet viseltetnek egymás iránt, és Olaszország számára ilyen kiemelkedő évben, valamint a király uralkodásának ebben az időszakában az összejövetel még jelentőségteljesebb lesz

- magyarázta az uralkodóhoz közel álló forrás.

III. Károly király eddig kétszer utazott el Rómába: egyszer még 2017-ben, mikor John Henry Newman bíborost szentté avatták, majd 2019-ben, azonban akkor még csak herceg volt.

A Mirror azt írja, hogy III. Károly király és Ferenc pápa római találkozója 2025-ben az év egyik legfontosabb diplomáciai eseménye lesz.