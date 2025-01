Iskolai bombariadó: magyar sztárok is aggódtak a gyerekükért

A legutóbbi hírek szerint közel 270 magyar iskolában rendeltek el bombariadót, a fenyegetések mögött radikális iszlamista is állhat. Több magyar sztár is aggódott a gyerekéért, többen nyilatkoztak vagy posztoltak a témában.

Ábel Anita és Köllő Babett azonnal reagáltak

A bombariadó során az iskolákat kiürítették, rengeteg diák átmeneti helyeken várta, hogy érte menjenek a szülei. Ábel Anitának délelőtt nem olyan szoros a beosztása, így rögtön rohant Luca nevű lányáért, amint értesítették. "Megdöbbentem a híren, és természetesen azonnal a lányomért siettem. Már itthon vagyunk, biztonságban" – nyilatkozta szűkszavúan.

Ábel Anita

Fotó: Ábel Anita/Instagram

Köllő Babett

Fotó: Köllő Babett/Instagram

Köllő Babett a lányát, Millát és annak barátnőit a családi házukba menekítette az iskolából. "Reggel, ahogy szoktuk, elvittem Millát a suliba, majd még ott maradtam egy darabig, mert a többi anyukával kávéztam. Ezt csak azért emelem ki, mert ilyet már nagyon régen nem csináltam, hogy együtt kávézzak a többiekkel, mert mindig rohanok. De most elbeszélgettünk, aztán elindultam haza, hívott a férjem, hogy több iskolában bombariadó van, de akkor még olyan távolinak tűnt az egész. De aztán pár perccel később hívott a lányom, majd az iskola is küldött körüzenetet, hogy a mi sulink is bombafenyegetést kapott, minden gyereket biztonságba kell helyezni!

Próbáltam higgadt maradni, tudtam, hogy ha én pánikolni fogok, ezt átveszi Milla is.

Odaértem a megbeszélt helyre, akkor szólt a lányom, hogy néhány osztálytársa, akikkel barátnők, ők is jöhetnek-e hozzánk, így őket is hozzám menekítettem, szóltam a szülőknek, hogy mindenki biztonságban van nálunk, éppen palacsintát sütök nagyüzemben!" – mesélte.

Suzy és Baby Gabi is siettek a gyerekért

Suzy és Jolly közös lánya is olyan iskolába jár, amelyet csütörtökön kiürítettek, az énekesnő is futott a gyerekéért. "Üzenetet kaptam, hogy az iskolában bombariadó van, és ha tudok, azonnal induljak el a gyermekemért. Nem gondolkodtam egy percig sem, azonnal odasiettem. Nagyon megijedtem és a kislányom is, de most már nyugalomban vagyunk itthon. A kiürítés nagyon szervezett volt egyébként, a tanárok igyekeznek kézben tartani az eseményeket, bármennyire is ijesztő a helyzet" – magyarázta.