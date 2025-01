Így néz ki a 87 éves Jack Nicholson - friss fotók

Jack Nicholson már 87 éves, meglehetősen ritkán jelenik meg nyilvánosan. Az utóbbi években az ismerősei elől is teljesen elzárkózott, szinte minden idején Beverly Hills-i házában tölti – ezért bizonyult kisebb szenzációnak, hogy a lánya, Lorraine Nicholson mutatott róla egy fotót, amely az ünnepek alatt készült:

A 87 éves Jack Nicholson a lányával

Fotó: Instagram/Lorraine Nicholson / Instagram/Lorraine Nicholson

A pár produkcióban színésznőként is látott Lorraine Nicholson egy lapozható bejegyzésben osztott meg az ünnepi családi pillanatokból párat, a fotókon a testvére, Ray Nicholson is feltűnt – aki 2024-ben még egy kosármeccsen is részt vett az apjával, mint az Jack Nicholson rajongói oldaláról kiderült. Nézze meg az ő közös fotójukat is tavalyról!

Jack Nicholson a fiával egy kosármeccsen

Fotó: Instagram/Jack Nicholson Central

Jack Nicholson jó időre eltűnt

Jack Nicholsont legutóbb is talán egy kosármeccsen lehetett látni, de annak is már jó másfél éve – és már akkor is ugyanúgy másfél év után jelent meg nyilvánosan. A színész a Los Angeles Lakers nagy rajongója, aki mindig is a pálya szélén foglalt helyet, 2023 áprilisában LeBron Jamesszel is ölelkezett.

Ugyanabban a hónapban a Beverly Hills-i házának erkélyén szintén készült pár lesifotó Jack Nicholsonról, akkor épp nem volt a legjobb bőrben: kinyúlt, kopott szürke melegítőnadrágban és egy hasonló állapotú narancssárga pólóban lépett ki a friss levegőre.

A háromszoros Oscar-díjas színész slampos, igénytelen megjelenése megdöbbentette az embereket, barátai és ismerősei is nagyon aggódtak azért, hogy magányosan, elzártan éri majd utol a végzete. Korábbi információk alapján Jack Nicholsont demenciával diagnosztizálták, legfrissebb fotóján azonban kimondottan jól néz ki – legalábbis ahhoz képest, hogy pár hónap múlva már 88 éves lesz.

Jack Nicholson három Oscar-díjat kapott olyan filmjeiért, mint a Száll a kakukk fészkére, a Becéző szavak és a Lesz ez még így se. A 85. születésnapjára összeállított galériánkat itt találja, benne fotókkal a leghíresebb szerepeiből.