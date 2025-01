Kétségbeesetten küzd a csalók ellen Jákob Zoltán

Jákob Zoltán esete nem egyedi, az utóbbi időben rengeteg hazai sztár számolt be hasonló problémáról, hogy visszaélnek a nevével, így a csalók próbálnak személyes adatokat, pénzt vagy egyéb fontos információt kicsikarni a követőktől. A gyanútlan áldozatok sok esetben nem tudják megkülönböztetni a hamis profilokat a valóditól, és néha sajnos bedőlnek a csalóknak. A legutóbbi nagy port kavart csalás Brad Pitt nevében történt, amikor a csaló a mesterséges intelligencia segítségével hozott létre olyan fotókat a színészről, mintha az kórházban feküdne. Végül egy francia nőtől sikerült kicsalnia 830 ezer eurót, azaz nagyjából 340 millió forintot, mert elhitették vele, hogy a dúsgazdag színésznek pénzre van szüksége a kezelésekre.

Új módszert talált Jákob Zoltán a nevével visszaélő csalók ellen

Fotó: TV2

Hasonló helyzetbe került Jákob Zoltán is, aki szintén szembesült már MI-videóval, amin az ő hangját és arcát használták fel, amitől rettenetesen dühös lett az üzletember, hiszen egyre hihetőbbek a csalók módszerei. Ezért ő mindent elkövet, hogy valahogy fel tudja venni a harcot ellenük, hiszen nem szeretné, ha bárki a követői közül csalás áldozatává válna. Többször is felhívta már erre a figyelmet, de most egy új fegyver került a kezébe, hiszen hitelesítették végre a közösségi oldalát, így erre is tud hivatkozni, amikor a hamis profilokat mutatja be.

Végre meg tudjuk állítani a csalót! 160 Jákob Zoli TikTok van, de csak egy a kék pipás, az vagyok én. Az összes többi kamu, hamis, adathalász és átverés.

Ne dőljetek be semmilyen, a nevemmel és a képemmel visszaélő játéknak, és – legfőképpen – senkinek ne adjatok meg bankkártyaadatokat soha, soha!" - hangsúlyozza új TikTok-videójában a milliárdos üzletember, aki meg is mutatja, hogy mennyi álprofilt hoztak létre a nevében.

Jákob arra is felhívja a figyelmet, hogy ő sosem indít ilyen virtuális nyereményjátékokat, erre is nagyon figyeljenek oda, ha ő valamit szeretne odaadni, azt személyesen fogja megtenni, nem ebben a formában, szóval innen is tudni lehet, hogy nem ő áll a profil mögött.