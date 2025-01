Így néz ki tornadresszben a 66 éves Jamie Lee Curtis - videó

A 66 éves színésznő apai nagyszülei Mátészalkáról vándoroltak ki Amerikába, és ő maga két legendás színész, Tony Curtis és Janet Leigh egyik lánya. A színésznő mindig is büszke volt magyar gyökereire, két évvel ezelőtt az Oscar-díja átvétele után is egy magyar mondókát énekelt válaszul a származását firtató kérdésre. Jamie Lee Curtis a horrorklasszikus Halloweennel került be a köztudatba, majd hosszú évekre parkolópályára került rossz szerepválasztásai és függőségei miatt. Pár évvel ezelőtt azonban újjászületett és Hollywood egyik legbefolyásosabb sztárjává vált, azóta sikert sikerre halmoz a filmes szakmában.

Jamie Lee Curtis 40 évvel később is belefért az ikonikus, csíkos tornadresszbe és remekül állt rajta

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Collection ChristopheL via AFP/© Columbia Pictures / Delphi III Productions /Pluperfect

Most Jimy Fallon talkshow-jának vendégeként népszerűsítette legújabb filmjét, a The Last Showgirlt, melynek mellékszerepéért több jelölést is kapott, legújabban a SAG-díj várományosa, ahogyan a film főszereplője, Pamela Anderson is a legjobb főszereplő kategóriában. Azonban a talkshow-ban leginkább a Kaliforniát, azon belül is leginkább Los Angelest sújtó tűzvészről esett szó, és Jamie Lee Curtis könnyeivel küszködve beszélt az ott kialakult helyzetről. Ő és Jimmy Fallon egy különleges meglepetéssel is készültek az estére, azonban ekkor még nem tudták, milyen szörnyűség árnyékolja be majd az interjú hangulatát.

A legendás jelenet az 1985-ös Ingerlő idomok (Perfect) című filmből származik, melyben John Travolta volt Curtis partnere a romantikus drámában. A jelenet negyven évvel későbbi újraforgatásában a műsorvezető helyettesítette Travoltát, viszont humorosan álltak a projekthez. Jamie Lee Curtis a videó kezdetén itt is egy aerobikórát ad épp a negyvenéves, csíkos tornadresszben, és követői nem győzik dicsérni, hogy 66 évesen is milyen kirobbanó formában van - írja az Entertainment Weekly.

Jamie Lee Curtis pénzadománnyal segít

Curtis nagy dobását azonban beárnyékolta a Los Angeles-i erdőtűz, ezért Instagram-oldalán magyarázkodni is kezdett a vicces jelenet miatt és azt is elmondta, mennyire borzalmas érzés volt számára New Yorkban értesülni arról, hogy mi történik otthon a távollétében.

Az otthonom biztonságban van. Az utcám biztonságos. New Yorkba repültem, és ott értesültem a tűzvész kezdetéről. Nagy kihívás volt így távol lenni az otthonomtól, a családomtól és a barátaimtól, és nagyon tehetetlennek éreztem magam. De felöltöztem és elmentem dolgozni itt a városban, hogy a csípőlökdösődő mémet újraalkossuk a Perfect című filmből...

Bonyolult volt azt érezni, hogy komédiát csinálunk egy ilyen mély tragédia közepette szerte az országban, de mégis megtettük. A törékenység közepette kapott támogató ölelésre mindig emlékezni fogok, és New York Cityt a keleti parton élők reményeivel, imáival és jó gondolataival hagyom el, miközben hazatérek a legjobb partra, a szeretett Angyalok Városába, hogy segítsek elkezdeni a javítást és az újjáépítést" - írta a 66 éves színésznő, aki családjával együtt 1 millió dollárt, körülbelül 401,5 millió forintot adományozott a Los Angeles-i tűzvész károsultjainak megsegítésére.