Járókerettel tud csak járni Bodrogi Gyula

Most meg már egy hónapja, hogy rab vagyok, egy kisebb mozdulathoz is segítséget kell kérnem. Járni meg csak a járókerettel tudok még, bevallom, nem vagyunk nagy barátok. Szóval, mit lehet tenni így bezárva? Olvasok könyvet, színdarabot, tévét nézek, beszélgetek a szeretteimmel, főleg Angélával, aki még a gondolatomat is lesi, sőt, ki is találja.