Gyémántköves gyűrűt kapott a barátjától Jázmin Viktória

Jázmin Viktória csak néhány hónapja ismerte meg a férfit, aki karácsonykor egy gyűrűvel lepte meg. "December 22-én hazautaztunk Szlovákiába, és bemutattam a páromat a szüleimnek. Nálunk régimódi szokások vannak a családban, csak azt illik bemutatni, aki valóban a férjünk lesz, így eddig még soha senkit nem vittem haza, de nagyon jól fogadták őt" – hangsúlyozta az egykori szépségkirálynő.

"Aztán 25-én a párom családjánál ünnepeltünk.

Késő este maradtunk kettesben, akkor az ajándékok után kaptam tőle még egy szerelmeslevelet, ami nagyon megható volt, és többször bele volt írva, hogy ígérem. Már ott potyogtak a könnyeim, ami csak fokozódott, amikor megkaptam a gyűrűt.

Bár nem eljegyzési, én mégis úgy tekintek rá, és hordom is" - mesélte a Blikknek.

A vőlegény Jázmin Viktória egyik barátnőjével csináltatta meg az egyedi gyémántköves gyűrűt, amelynek helyére még az idén odakerülhet a valódi eljegyzési ékszer is.

Igazából már most is biztosak vagyunk egymásban, de a párom öt hónap után még korainak tartotta volna. Én viszont azt sejtem, hogy még idén sor kerülhet a valódi lánykérésre, jövőre pedig az esküvőt tervezzük.

Arra azért szeretnék hagyni egy évet, hogy mindent nyugodtan és alaposan meg tudjunk szervezni" – mondta a 23 éves modell, aki ha minden jól megy, nemsokára építkezésbe is kezd szerelmével.

"Jelenleg egy lakásban élünk, de szeretnénk egy kertes házat. Nem Budapesten, hanem valahol az agglomerációban, ahol a közelben jó óvoda és iskola is található. Ez is azt mutatja, hogy már a születendő gyermekeinkre is gondolunk. Szeretnék fiatal anyuka lenni, és a párom is hasonlóan gondolkodik a közös jövőnkről" - tette hozzá.