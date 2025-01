Bikiniben kezdte az új évet Jennifer Lopez - videó

Jennifer Lopez a legújabb Instagram-posztja alapján a coloradói Aspenben, havas környezetben töltötte az ünnepeket, ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy legalább beltérben bikinire vetkőzzön – bár a szettjét egy cowboykalappal és egy szőrös csizmával egészítette ki.

Jennifer Lopez karácsonyi hangulatban

Fotó: Instagram/Jennifer Lopez

Nézze meg az énekesnő összefoglaló videóját, amelyben néhány bikinis fotó is feltűnik!

Mi van most Jennifer Lopez és Ben Affleck között?

Jennifer Lopez és Ben Affleck karácsony környékén is együtt vacsoráztak, a hozzájuk közel állók szerint megpróbálják békésen rendezni a válásukat, igyekeznek jó viszonyban maradni.

Minden szándékuk megvan arra, hogy továbbra is jelen legyenek egymás életében, annak ellenére, hogy romantikusan már nem állnak kapcsolatban.

Továbbra is kommunikálnak egymással, ha a gyerekeikről van szó, még annak ellenére is, hogy közös gyerekük nem született. A gyerekeik barátok lettek, és közel állnak egymáshoz, ezt a kapcsolatot pedig nem akarják ők sem megszüntetni" – mondta korábban egy informátor.

Jennifer Lopez és Ben Affleck története egyébként igen régre nyúlik vissza, hisz 2002-ben kezdtek el először randevúzni egymással. Ben Affleck annyira komolyan gondolta a dolgot, hogy el is jegyezte az énekesnőt, azonban 2004-ben felbontották a jegyességet, és külön utakon folytatták. 17 évvel később, 2021-ben azonban ismét egymásra találtak, Jennifer Lopez az akkori párját hagyta el a színész miatt, és 2022-ben titokban összeházasodtak egy Las Vegas-i kápolnában. Amilyen gyorsan történtek köztük a dolgok, olyan gyorsan is értek véget, hiszen 2024 augusztusában Jennifer Lopez beadta a válókeresetet.

Ismert színész tűnt fel Jennifer Lopez mellett

Jennifer Lopez és családja Aspenben karácsonyozott, ahol az énekesnő mellett feltűnt volt menedzsere, Benny Medina, illetve néhány barátnője is, a lesifotókon azonban sokan elcsodálkozhattak, hisz az asztaltársaságnál foglalt helyet a szintén nemrég elvált Kevin Costner is. Így egyre többen találgatják, vajon mit keresett Jennifer Lopezzel az aspeni bárban – még az is lehet, hogy együtt vigasztalódnak a tönkrement házasságuk után.