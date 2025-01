Rendesen megnyomta a tollat az FX az aranytojást tojó sztárjuknak. Jeremy Allen White ugyanis több mint a dupláját kapja az eddigi gázsijának A mackó című sorozatért. Hazánkban a Disney+ kínálatában látható széria évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, a harmadik és negyedik évadát már együtt rendelte be a gyártó és forgatták le.

Jeremy Allen White gázsija meredeken ível felfelé, ahogy a karrierje is (Fotó: AFP/Robyn Beck)

Jeremy Allen White brutális gázsija

A 33 éves színész idén a következő jóképű sztár az Oscar-díjas Eddie Redmayne után, aki gigászi gázsit kapott A Sakál napja első évadáért, amit mi sem tudtunk abbahagyni, annyira izgalmas volt a hazánkban forgatott széria. Hasonló a helyzet Allen White chicagói kalandjaival, a lepukkant családi étteremért küzdő és a saját démonjaival viaskodó keserédes komédiában brillírozó sztár az elmúlt három évben kétszer nyerte meg a legjobb vígjátéki színésznek járó Emmy-díjat a Carmy szerepéért és példátlan módon zsinórban háromszor vitte haza a Golden Globe-ot az alakításáért. A sorozat eddig 21 Emmy-díjat és további 92 egyéb filmes elismerést kapott, nem véletlen hogy az FX annyira bízott a sikerben, hogy a harmadik és a negyedik évadot együtt forgatták. Jeremy Allen White azonban nem ugyanazért a gázsiért dolgozott a maratoni forgatáson, ugyanis míg a harmadik évadért "csupán" 350.000 dollárt kapott epizódonként, addig a negyedik évadra ez 750.000 dollárra ugrott. Ezzel az egyik legjobban fizetett tévés színész lett a rövidformátumú sorozatok mellett Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez mellett, akik a hírek szerint ugyanennyit keresnek epizódonként a Gyilkos a házban című krimivígjátékkal, ami idén már az ötödik évaddal érkezik egy évek óta elfeledett szupersztárral.

A mackó sikerét nemcsak a nézők és a díjak folyamatosan emelkedő száma mutatja, hanem hogy a legkisebb epizódszerepekere is világsztárok csatlakoznak a stábhoz, többek között az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis és Olivia Colman is feltűnik a szériában. Az FX hírei szerint a sorozat negyedik évada már a nyáron jön, vagyis ha a szokásos menetrendet tartja a magyar Disney+ , akkor július vagy augusztus környékén láthatjuk mi is A mackó negyedik szezonját.

A mackó első három évada a Disney+ kínálatában érhető el.