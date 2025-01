17 év házasság után válik Jessica Alba

Sajtóértesülések szerint már külön is költözött egymástól Jessica Alba és Cash Warren, akik 15 éve házasodtak össze, azonban 2004-óta kapcsolatban voltak. A házasságukból három gyerekük is született, Honor Marie Warren 2008-ban, Haven Garner Warren 2011-ben, és fia, Hayes Alba Warren 2017-ben. Kapcsolatuk mindig is irigylésreméltónak és gondtalannak tűnt, ezért sokakat meglepett a hír, miszerint hamarosan elválik az álompár.

Jessica Alba és Cash Warren házassága álomszerűnek tűnt, azonban 17 év után most véget ért

Fotó: ORTHFOTO/SMXRF/starmaxinc.com/Smxrfstarmaxinc.Com

A TMZ közvetlen forrásoktól úgy értesült, hogy a pár nemrég költözött el egymástól és a válás felé haladnak. Egyelőre nem tisztázták, hogy mi vezetett házasságuk végéhez, de gondjaiknak egy ideje már voltak jelei. A legszembetűnőbb az volt, hogy egyikük sem hordta már a jegygyűrűjét, Alba legutóbb szombaton egy Golden Globe előtti partin vett részt férje és gyűrűje nélkül.

A sztárpárt utoljára november 10-én, a Los Angeles-i Crypto.com Arénában fotózták le együtt egy Lakers-meccsen. Jessica Alba a múlt héten még egy családi fotót is megosztott a közösségi oldalán, de az egyáltalán nem biztos, hogy mostani fotó volt és nem csak egy visszaemlékezés.

Jessica Alba, miután hozzáment 2008-ban filmproducer férjéhez jó időre el is tűnt a képernyőről, hiszen családjára koncentrált. Tavaly azonban visszatért a Trigger Warning, azaz Robbanáspont című filmben, melynek premierje júnisban volt a Netflix streaming szolgáltató műsorán. A történet szerint egy képzett kommandóst alakít a különleges erőknél, majd átveszi apja bárját, miután az hirtelen meghal, és hamarosan összetűzésbe kerül a szülővárosában garázdálkodó erőszakos bandával.

A színésznő a kétezres évek egyik legnagyobb szexszimbóluma volt, olyan filmekben láthatták, mint 2003-as Honey, ami elhozta számára a nagy áttörést. Majd feltűnt a Fantasztikus Négyes című szuperhős-filmkben, A kabalapasi című vígjátékba, A Szem című 2008-as horrorban , a Valentin napban, és a nagysikerű Sin City – A bűn városa című filmben is Bruce Willis oldalán. De sorozatban is játszott, ő játszotta a Sötét Angyal főszerepét.