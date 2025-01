Kijött egy összesített lista, a Jóbarátok csak a 15. legjobb sorozat

A Cinema Now több filmes-tévés oldal – mint az IMDb, a Rotten Tomatoes vagy a Metacritic - pontszámát vizsgálva megállapította, hogy a Breaking Bad, a Totál szívás a világ legjobb sorozata. Ez persze mindenkinek szubjektív, nem véletlen, hogy a január 5-i poszt rengeteg vitát, hozzászólást generált.

A Jóbarátok utolsó közös képe

Fotó: HBO Max via Bestimage

A lista szerint, amely szinte kizárólag amerikai vagy brit produkciókat tartalmaz, olyan sikeres sorozatok hullottak ki a top 10-ből, mint a Doktor House, amely a 14. helyen tanyázik, vagy a milliók által a világ legjobb komédiasorozatának tartott Jóbarátok, amely a 15. az összesített listán. Az Office csak a 17. szerénykedik, a díjakkal elhalmozott Mad Men, Utódlás és Narcos is csak mögötte kullog.

Nem fért be az első húszba a Mindhunter, a Black Mirror, az itthon is igen népszerű Lost pedig elveszett, a top 30-ba sem került be. A kultikus Twin Peaks a 44. helyre került, pedig sokaknak meghatározó tévés élmény volt, de a True Detective is épphogy csak befért a top 50-be.

