Meghalt az Ace Ventura sztárja

83 évesen meghalt John Capodice, aki 150-nél is több filmben és sorozatban játszott hosszú pályája során, az 1978-as Ryan's Hope-tól kezdve.

John Capodice és Jim Carrey az Ace Ventura: Állati nyomozóban

Fotó: Warner Bros. / Warner Bros.

Sokszor játszott maffiózókat, de mogorva zsarukat is, sokan például Aguado felügyelő szerepéből emlékezhetnek rá Jim Carrey 1994-es vígjátékából, az Ace Ventura: Állati nyomozóból.

John Capodice csak 1994-ben 12 produkcióban tűnt fel: a Csupasz pisztoly harmadik részében, illetve a Féktelenül című filmben is benne volt, sorozatok közül pedig a Gyilkos sorokban vagy a General Hospitalban jelent meg abban az évben.

Olyan filmekben is játszott, mint a Tőzsdecápák, a Vaklárma, a Higgy neki, hisz zsaru, a The Doors, A bérgyilkosnő, A függetlenség napja vagy a Kismenők, utoljára pedig a Conversation with Mobster című szériában szerepelt több epizódban.