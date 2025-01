Joshi Bharat először beszélt a testvére haláláról

Joshi Bharat a Palikék világa című videosorozatban említette meg, hogy 2021-ben meghalt a bátyja és a sógornője, majd a Metropolnak részletesen is beszámolt a családi tragédiáról.

Joshi Bharat

Fotó: Life TV / Life TV

"A bátyám és a felesége is elhunytak a Covid-fertőzés okozta szövődményekben. Mindez még 2021 szeptemberében történt, amikor a világban tombolt a vírus, és India nagyon súlyosan fertőződött. A testvérem egész családja elkapta, és mindannyian kórházba is kerültek. Rettenetes érzés volt tudni, hogy mekkora veszélyben van a testvérem és a családja, de egy darabig úgy tűnt, minden rendben lesz, és felépülnek. Nagyon jó kórházban ápolták őket, és az interneten keresztül szinte mindennap tudtunk is beszélni egymással.

Egyik nap aztán a bátyám szervezete összeomlott, és már nem tudtak rajta segíteni.

Elment, és egy hónappal később a felesége is követte őt. Az a legrosszabb, hogy éppen akkoriban terveztem meglátogatni a családomat" – nyilatkozta Joshi Bharat.

A tévés a lapnak arról is beszélt, hogy idén is tervez egy indiai utat, párjának, Kiss Virágnak szeretné megmutatni a szülővárosát, illetve pár másik helyet, amelyek fontosak számára – miközben a színésznő a rokonait és a barátait is megismerheti.

Joshi Bharat rádióműsorban ismerte meg a párját

Joshi Bharat barátnője a 17 évvel fiatalabb Kiss Virág, akit főleg szinkronszínésznőként ismerhet a közönség: ő volt Natalia Oreiro magyar hangja a Vad angyalban, de olyan produkciók szinkronjában is közreműködött, mint például a Róma, az Office, a Lost – Eltűntek, a Firefly, az Esküdt ellenségek vagy a Baywatch.

A pár 2024 májusában rögtön címlapon mutatkozott be, akkor hivatalosan három hónapja voltak együtt. Joshi Bharat eredetileg csak a rádióműsorába hívta meg a színésznőt, de aztán párkapcsolat lett belőle: "Meghívtam, és január végén a stúdióban találkoztunk... A felvétel után búcsúzkodtunk, és megemlítettem, hogy kávézhatnánk valamikor" – mesélte korábban.

Mindketten elváltak, de sem ez, sem a korkülönbség nem tette őket óvatosabbá: "Pont az a lényeg, hogy nincsen óvatoskodás. Nincsen viselkedés. Önmagunkat adjuk egymásnak, és nincsenek tabutémák sem. Virággal bennünk nincs félelem, hogy egyszer vége lesz a kapcsolatunknak" – magyarázta pár hónapja Joshi Bharat.