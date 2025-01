Nagy bejelentést tett Kamarás Norbert a Talk TV YouTube-csatornáján látható, KiKapcs című, Király Péterrel közös podcastjében. Norbi elárulta, hogy már nem alkotnak egy párt barátnőjével, Kármán Odett-tel. Kifejtette, hogy abban a fél évben, amióta külön költöztek, jóban voltak, tartották a kapcsolatot, segítettek a másiknak az elköltözésben, a különböző közös dolgaik szétválasztásában, úgyhogy jóban vannak, beszélnek, de mint kapcsolat, ennek vége lett.

Kamarás Norbert és Kármán Odett

Fotó: Kamarás Norbert/Instagram

Próbálom magam lefoglalni.

Ami azért sokkal könnyebb itt, a fővárosban. Az elmúlt két évben Abasáron éltünk Odett-tel, ott építkeztünk. Az első évben a szüleimnél laktunk, majd amikor elkészült az otthonunk, átköltöztünk" - kezdte Kamarás Norbert.

Odett végül onnan ment a saját albérletébe.

Egyedül én sem akartam a házban maradni.

Szeretem, szép lett, meg hát van egy óriási kert, de úgy éreztem magam ott – pláne most, télen –, mintha teljesen el lennék zárva a világtól.

Tehát, hogy ne érezzem magam annyira elszigetelve mindentől és mindenkitől, én is felköltöztem vidékről.

Kijelenthetem, ez volt a legjobb döntés." - fogalmazott a Story magazinnak.

Egy sorozatnak köszönhetik a szerelmüket

"Odett-tet először a nézők, ti, az Éjjel-nappal Budapestben láthattátok, ő is szereplője volt, méghozzá Lalinak, az én karakteremnek a barátnője. Ahogy játszottuk ezt a szerepet, úgy kerültünk egymáshoz egyre inkább közelebb a magánéletünkben is, és lettünk végül egy pár. Az Éjjel-nappal Budapestben végig követhettétek nagyjából az életünket, azon kívül mi az életben is együtt voltunk, már össze is költöztünk. Aztán a Nyerő Párosban is láthattatok minket, azt a műsort sikerült megnyernünk, aztán még több műsorban is láthattatok minket közösen, illetve az Instagram-felületünkön nagyon sok közös dolgot megosztottunk veletek" - részletezte még korábban Kamarás Norbert.

Kamarás Norbert a Dancing with the Starsban is bizonyított

A férfi a Dancing with the Stars ötödik évadában a tánctudását is megmutatta, azonban partnerével, Sebesi Daniellával elsőként búcsúztak a műsortól.