Titokban szült a Marvel-filmek színésznője

"2024, köszönjük, hogy nekünk adtad Clementine-t" – írta az Instagramon a Marvel-univerzum Nebulája, Karen Gillan, lapozható posztjában több fotót is mutatott a kislányáról, első gyerekéről.

Karen Gillan terhesen, 2024 szeptemberében

Fotó: Olivia Wong / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Olivia Wong / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Némelyik képen a gyerek apja, Nick Kocher is feltűnik, aki főleg komikusként ismert, a Saturday Night Live írójaként Emmy-díjra is jelölték. A babához a kommentek között több sztár gratulált, többek között Carla Gugino, Zoë Saldana vagy Tom Payne is hozzászólt.

A bejegyzésben az utolsó dián egyébként egy forgatási felvétel is látható, a színésznő ugyanis pont akkortájt esett teherbe, amikor a Let's Have Kids! (Vállaljunk gyerekeket!) című filmen dolgozott. Nézze meg a posztját!

Ki az a Karen Gillan?

Karen Gillan skót színésznő. A Marvel-univerzumban Nebulát alakítja, ebben a szerepében A galaxis őrzői után a folytatásokban, több Bosszúállók-filmben, illetve a Thor: Szerelem és mennydörgésben is láthattuk. A nézők emellett szintén emlékezhetnek rá az újabb Jumanji-filmekből, valamint a Ki vagy, Doki?-ból, amelynek 35 epizódjában játszott 2008 és 2013 között.