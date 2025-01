Kiderült, mi van Kárpáti Rebeka és a 17 évvel idősebb, milliárdos üzletember között

Kárpáti Rebeka sokáig titkolta a kapcsolatot, majd 2023 nyarán elárulta, hogy újra szerelmes, és választottja nem más, mint a 17 évvel idősebb sikeres erdélyi üzletember, Lénárd András, aki többek között a Csíki Sör tulajdonosa. Bár az egykori szépségkirálynő tanult az előző kapcsolataiból, ezért féltve őrzi magánéletét, annyit azért elárult, hogy a nagy korkülönbség ellenére tökéletes az összhang közöttük. Tavaly év elején az is kiderült, hogy a milliárdos üzletember eljegyezte fiatalabb szerelmét, egy hatalmas, gyémántköves gyűrűvel. Azonban a pár később szakított, az okokról azonban mind a két fél hallgatott.

Kárpáti Rebeka

Fotó: Kárpáti Rebeka/Instagram

Mint korábban írtuk, a pletykák szerint kibékült Kárpáti Rebeka és Lénárd András, ugyanis az egykori szépségkirálynő az Instagram-oldalán összegezte az elmúlt évét egy videós összeállításban. A felvételen azonban a szemfülesek észrevették, hogy az egykori szépségkirálynő körmét kifesti a párja, majd összekulcsolt kezes szobrot alkottak meg közösen, illetve együtt túráztak, kirándultak vagy éppen a tengerparton voltak. Így nem véletlen, hogy mindenki azt hitte, hogy Kárpáti Rebeka kibékült 17 évvel idősebb, milliárdos szerelmével, azonban a helyzetet a közösségi oldalán tisztázta a fiatal lány.

A követői kérdezhettek tőle, valaki pedig arra volt kíváncsi, hogy van-e jelenleg párja neki, mire a TV2 sztárja egyértelmű választ adott.

Nincs

- írta az Instagram-sztorijában.

Kárpáti Rebeka nehezen élte meg, hogy 30 éves lett

Kárpáti Rebeka rengeteg új lehetőséget kapott, karrierje szárnyal, saját divatmárkája is van, és szeptemberben elkezdte az egyetemet is. Ezért sokan gondolnák, hogy nagyon elégedett és örül a sikereinek. Azonban a harmincat, és ezt egy olyan vízválasztóként élte meg az életében, ami szembesítette őt azokkal a vágyakkal, amik még nem teljesültek be eddig. Kárpáti harmincévesen már máshol szeretett volna tartani, így nem telt boldogan a születésnapja.

Egy kicsit nehéz volt most ez a 30-as. Nem maga a szám miatt, hanem a nagyon célorientált, tudatosan tervezős karakteremmel szembesülni azzal, hogy ennyi idős koromra nem lett saját családom pedig szívből szerettem volna, hogy 30 évesen már úton legyen a második gyermekem is egy stabil, szerető közegbe…

Nem így alakult, és valamiért kifejezetten fájt ezzel szembesülni most annak ellenére, hogy tudom, nem vagyok elkésve meg alapvetően egy végtelenül pozitív és rugalmas ember vagyok. Még emésztgetem magamban, hogy pontosan mit és miért “nyomott be” ennyire ez a téma, de az biztos, hogy most dobtam ki a kukába a görcsös ragaszkodást a korábban vágyott élettervem felé és vettem elő egy teljesen új, hófehér papírlapot… " - írta.